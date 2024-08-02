Стало известно, о чём чаще всего ностальгируют россияне

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Опрос «АльфаСтрахования» показал, что чаще всего россияне ностальгируют со временем детства.
Такой ответ дали 65,4% опрошенных.
Кроме этого, респонденты отмечали, что скучают по отпуску, старому месту жительства и первом автомобиле.
А исследование «Авито Услуги» показало, что спрос на семейные фотосессии в Москве с начала лета этого года увеличился в 13 раз в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.
Ранее опрос сервиса доставки «Купер» и компании онлайн-исследований «ОнИн» показал, что 51% жителей Москвы предпочитают отмечать свадебное торжество в ресторане.
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«Школа вызывает эти эмоции у 53,5%, летние каникулы — у 52,7%. Ностальгируют участники исследования о беззаботной молодости, студенчестве, больших семейных праздниках, первой любви, друзьях, с которыми потеряли контакты, первом месте работы, детстве собственных детей», — приводит RT результаты исследования.
Кроме этого, респонденты отмечали, что скучают по отпуску, старому месту жительства и первом автомобиле.
А исследование «Авито Услуги» показало, что спрос на семейные фотосессии в Москве с начала лета этого года увеличился в 13 раз в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.
«На платформе заметно вырос спрос на услуги по организации семейных фотосессий – в 13 раз. Фотографы чувствуют запрос москвичей на услугу и охотнее выходят на рынок. В это время года доступна не только студийная фотосессия, но и съёмка на улице. Поэтому многие пары приходят к фотографам с запросом на фотосессию в стиле love story», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы компании.
Ранее опрос сервиса доставки «Купер» и компании онлайн-исследований «ОнИн» показал, что 51% жителей Москвы предпочитают отмечать свадебное торжество в ресторане.
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Мелисса Тимофеева