Стало известно о долгах блогера Влада Бумаги перед ФНС

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Российский блогер Влад Бумага задолжал ФНС налогов на 972 тысячи рублей, пишет Mash.
Согласно сообщению, ФНС требует, чтобы блогер выплатил 972 тыс. рублей единого налогового платежа. Бумага должен заплатить 156 тысяч рублей налогов с прибыли компаний «Ачетыре», 40 тысяч за доходы от «Пицца плюс» и за те компании, в которых у него имеются небольшие доли.
Еще Бумага имеет четыре штрафа по 500. Издание пишет, что на блогера завели административное дело.
28-летний Влад Бумага (А4) родом из Белоруссии. Он является одним из самых популярных блогеров России. Всего Влад получает около 1 млн долларов за создание контента.
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Еще Бумага имеет четыре штрафа по 500. Издание пишет, что на блогера завели административное дело.
28-летний Влад Бумага (А4) родом из Белоруссии. Он является одним из самых популярных блогеров России. Всего Влад получает около 1 млн долларов за создание контента.
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Элина Позднякова