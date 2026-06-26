Стало известно о гастрономических предпочтениях казанских туристов

26 июня 2026, 20:39

«Яндекс Путешествия» назвали гастрономические приоритеты казанских туристов

Фото: Istock/gregory_lee

Жители Казани всё чаще выбирают поездки не только ради достопримечательностей, но и ради местной кухни. В «Яндекс Путешествиях» рассказали, какие гастрономические направления сейчас в тренде.