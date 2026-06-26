Стало известно о гастрономических предпочтениях казанских туристов
Жители Казани всё чаще выбирают поездки не только ради достопримечательностей, но и ради местной кухни. В «Яндекс Путешествиях» рассказали, какие гастрономические направления сейчас в тренде.
Как сообщили «Татар-информу» представители сервиса, Санкт-Петербург остаётся популярным — там пробуют пышки и корюшку. Ночь стоит 6,3 тыс. рублей. Калининград привлекает марципаном, строганиной и крафтовым пивом — 5,9 тыс. за ночь. Во Владивосток едут за морепродуктами: гребешками, крабом, устрицами, мидиями. Размещение — 5,8 тыс. рублей.
Сочи и Анапа манят черноморской кухней и винами. Ночь в Сочи — 7,8 тыс., в Анапе — 9,5 тыс. Ростов-на-Дону славится раками и казачьим супом, Пермь — посикунчиками. Проживание — 5,4 тыс. и 5,6 тыс. соответственно.
Эксперты отмечают: гастрономический туризм остаётся одним из главных поводов для путешествий по России. Казань и сама уже несколько лет удерживает статус гастрономической столицы и продолжает привлекать гостей татарской кухней.
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