Россиянам раскрыли пользу «белой зависти»
Эксперт по соцполитике Якубович: «Белая зависть» — это конкуренция и амбиции
«Белая зависть» является проявлением конкуренции, амбициями и желанием расти. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.
В разговоре с RuNews24.ru он уточнил, раньше люди сравнивали себя с соседями. С появлением соцсетей поле расширилось, и теперь многие смотрят на блогеров и богатых людей, убивая собственную самооценку.
«Но вот что важно: "белая зависть" — это на самом деле не зависть. Это конкуренция. Это амбиции. Это желание расти. Зависть, даже "белая", по определению подразумевает, что ты смотришь на чужое. Конкуренция подразумевает, что ты смотришь на свое: "А что я могу? А как я могу стать лучше?". Разница принципиальная», — пояснил эксперт.
Так, конструктивной конкуренцией становится желание больше работать и трудиться, чтобы добиться желаемого. А вот деструктивная зависть парализует волю, тогда человек думает, что никогда не сможет жить богато, чтобы он ни делал.
Якубович подчеркнул, что конкуренция порождает действие, а зависть — негативные эмоции. Он посоветовал сравнить себя с собой вчерашним, а не другими. Это позволит превратить зависть в двигатель, а не в якорь.