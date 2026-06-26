Россиянам раскрыли пользу «белой зависти»

26 июня 2026, 19:37

Эксперт по соцполитике Якубович: «Белая зависть» — это конкуренция и амбиции

Фото: iStock/Diy13

«Белая зависть» является проявлением конкуренции, амбициями и желанием расти. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.





В разговоре с RuNews24.ru он уточнил, раньше люди сравнивали себя с соседями. С появлением соцсетей поле расширилось, и теперь многие смотрят на блогеров и богатых людей, убивая собственную самооценку.





«Но вот что важно: "белая зависть" — это на самом деле не зависть. Это конкуренция. Это амбиции. Это желание расти. Зависть, даже "белая", по определению подразумевает, что ты смотришь на чужое. Конкуренция подразумевает, что ты смотришь на свое: "А что я могу? А как я могу стать лучше?". Разница принципиальная», — пояснил эксперт.