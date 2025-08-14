Стало известно о крупных штрафах Telegram
Депутат Немкин: с 2021 года Telegram оштрафовали на 105,5 миллионов рублей
Штрафы Telegram Messenger Inc. с 2021 года составили 105,5 млн рублей. Такие данные привёл член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«С 2021 года Telegram Messenger Inc. уже оштрафован на 105,5 млн рублей за отказ удалять запрещённую информацию», — привёл Немкин данные Роскомнадзора в беседе с RT.
Он также добавил, что компании дополнительно выписали штраф на сумму 38,3 млн за то, что она, владея соцсетью, не контролирует и не удаляет незаконный контент самостоятельно, без напоминаний от регуляторов.
По словам Немкина, в текущем году Роскомнадзор зафиксировал удаление около 400 материалов и тематических каналов в Telegram, которые распространяли контент, унижающий честь и достоинство детей и подростков.
При этом некоторые материалы были удалены по инициативе администрации мессенджера.