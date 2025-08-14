Стало известно о крупных штрафах Telegram

14 августа 2025, 22:52

Депутат Немкин: с 2021 года Telegram оштрафовали на 105,5 миллионов рублей

Фото: iStock/nantonov

Штрафы Telegram Messenger Inc. с 2021 года составили 105,5 млн рублей. Такие данные привёл член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.







«С 2021 года Telegram Messenger Inc. уже оштрафован на 105,5 млн рублей за отказ удалять запрещённую информацию», — привёл Немкин данные Роскомнадзора в беседе с RT.