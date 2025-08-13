В России частично ограничивают звонки в Telegram и WhatsApp*
Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Согласно информации ведомства, подобные меры необходимы для борьбы с преступной деятельностью. В РКН, ссылаясь на данные правоохранительных органов, отмечают, что Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми платформами, которые используют мошенники, вымогатели, террористы и агенты иностранных спецслужб.
Кроме того, в ведомстве выразили сожаление по поводу того, что указанные мессенджеры не реагировали на запросы российских властей.
*Входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ
