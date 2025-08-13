В Госдуме назвали цель отключения звонков в Telegram и WhatsApp*
Ограничение голосовых звонков в мессенджерах WhatsApp* и Telegram является необходимой мерой для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Об этом в беседе с ТАСС заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.
По его словам, правительство России уже подготовило комплекс мер для противодействия мошенникам в цифровом пространстве, и ограничение голосовой связи в популярных мессенджерах – ключевой элемент этой стратегии.
Отметим, что WhatsApp* принадлежит компании Meta*, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена решением Тверского суда Москвы от 21 марта 2022 года. Telegram, несмотря на свою популярность, также подвергается ограничениям в части голосовых вызовов, поскольку через эти сервисы злоумышленники вовлекают граждан в диверсионную и террористическую деятельность.
Ограничения на звонки в мессенджерах уже начали внедряться в рамках комплексных мер, направленных на защиту пользователей от мошенничества и противоправного влияния в интернете. Данный подход является важным шагом для укрепления национальной безопасности и защиты граждан.
