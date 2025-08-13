В Госдуме назвали цель отключения звонков в Telegram и WhatsApp*

13 августа 2025, 17:08

Депутат Немкин: ограничение звонков в Telegram и WhatsApp* необходимо для защиты

Фото: iStock/Tippapatt

Ограничение голосовых звонков в мессенджерах WhatsApp* и Telegram является необходимой мерой для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Об этом в беседе с ТАСС заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.