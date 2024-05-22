Стало известно о «массовом исходе» уехавших россиян из Турции

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Россияне, уехавшие из Турции из-за проблем с получением видов на жительство и финансовыми трудностями после начала спецоперации, начали массово переезжать в другие государства. Об этом информирует агентство Reuters.
Согласно официальной статистике, число граждан России с ВНЖ в Турции снизилось до 96 тыс. в этом месяце по сравнению с 154 тыс. в конце 2022 года. Число компаний с российским капиталом также сократилось с 140 в 2022 году до 68 в прошлом году.
Reuters провел интервью с девятью российскими гражданами или знакомыми с теми, кто уехал из Турции. Оказалось, что в основном россияне отправляются в Сербию и Черногорию. Российские граждане столкнулись с рядом проблемам: продление ВНЖ, банковское обслуживание из-за санкций и высокой инфляции в Турции, которая достигла 70% в апреле.
К примеру, 46-летний айти-специалист Дмитрий рассказал, что уехал из Санкт-Петербурга после объявления частичной мобилизации в РФ и переехал в Стамбул с семьей. Его заявление на ВНЖ отклонили и им пришлось уехать в Черногорию.
Другой россиянин, 35-летний Кирилл Алексеев, связанный с оппозицией, покинул страну из-за уголовного дела и считает, что оставаться в Турции стало крайне дорого.
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Reuters провел интервью с девятью российскими гражданами или знакомыми с теми, кто уехал из Турции. Оказалось, что в основном россияне отправляются в Сербию и Черногорию. Российские граждане столкнулись с рядом проблемам: продление ВНЖ, банковское обслуживание из-за санкций и высокой инфляции в Турции, которая достигла 70% в апреле.
К примеру, 46-летний айти-специалист Дмитрий рассказал, что уехал из Санкт-Петербурга после объявления частичной мобилизации в РФ и переехал в Стамбул с семьей. Его заявление на ВНЖ отклонили и им пришлось уехать в Черногорию.
Другой россиянин, 35-летний Кирилл Алексеев, связанный с оппозицией, покинул страну из-за уголовного дела и считает, что оставаться в Турции стало крайне дорого.
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Алина Юрчак