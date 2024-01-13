Стало известно о минировании ВСУ кременского участка

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют дроны для минирования дорог на кременском участке в Донбассе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию бойца спецназа «Ахмат», который выполняет задачи на данном направлении.
По словам российского военного, украинские войска применяют сельскохозяйственные дроны «Баба Яга».
Таким образом украинские военные стараются предотвратить ротации бойцов на позициях в этом районе боевых действий.
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«Они подлетают, кладут на дорогу снаряд взведенный или мину... и улетают», — пояснил он.
«Наши парни из "Ахмата" ежедневно разминируют эту дорогу», — подчеркнул военный.Он отметил, что в начале декабря его группа, двигаясь на машине, столкнулась с одной из таких мин.
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Артем Кузьмин