Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ВС РФ обладают значительным преимуществом на линии боевого соприкосновения, а украинские войска, которые с треском провалили летнее контрнаступление, идут по неправильному пути. Об этом сообщает Daily Express.

Моравецкий отметил, что пора признать тот факт, что у главы российского государства Владимира Путина «есть эта стратегическая глубина и терпение в международной политике». Бывший премьер добавил, что крах украинских войск на передовой и ситуация на Украине в целом вызывают тревогу у стран Североатлантического альянса. По его словам, это происходит по причине того, что ситуация развивается в неправильном ​направлении.



Ранее сообщалось, что из-за «активности авиации РФ» военные самолеты Польши и стран-союзниц были подняты в небо. По информации оперативного командования Вооруженных сил Польши, российская авиация якобы намерена нанести удары по украинской территории.



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Екатерина Коршунова