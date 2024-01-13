Британский эксперт рассказал, чем ВС РФ уничтожат позиции украинских войск

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Британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что российские войска уничтожат позиции ВСУ на западе тяжелыми снарядами ФАБ-1500. Об этом Меркурис сообщил на своем YouTube-канале.
По словам эксперта, данный вид бомб является чрезвычайно мощным. Меркурис отметил, что никакой артиллерийский снаряд не сможет сравниться с взрывной силой одной из таких бомб, то есть ФАБ-1500 в 3 раза мощнее 500 килограммового боеприпаса.
Он подчеркнул, что для уничтожения укреплений украинских войск в Донбассе использование ФАБ-1500 будет практически самой быстрой и правильной стратегией. При этом эксперт заключил, что, по его мнению, ВС РФ продолжат атаку этими бомбами.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Он подчеркнул, что для уничтожения укреплений украинских войск в Донбассе использование ФАБ-1500 будет практически самой быстрой и правильной стратегией. При этом эксперт заключил, что, по его мнению, ВС РФ продолжат атаку этими бомбами.
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Екатерина Коршунова