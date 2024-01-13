Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Британский эксперт рассказал, чем ВС РФ уничтожат позиции украинских войск

Британский эксперт рассказал, чем ВС РФ уничтожат позиции украинских войск

Эксперт Меркурис: ВС России уничтожат позиции ВСУ снарядами ФАБ-1500
13 января 2024, 10:43
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что российские войска уничтожат позиции ВСУ на западе тяжелыми снарядами ФАБ-1500. Об этом Меркурис сообщил на своем YouTube-канале.
По словам эксперта, данный вид бомб является чрезвычайно мощным. Меркурис отметил, что никакой артиллерийский снаряд не сможет сравниться с взрывной силой одной из таких бомб, то есть ФАБ-1500 в 3 раза мощнее 500 килограммового боеприпаса.

Он подчеркнул, что для уничтожения укреплений украинских войск в Донбассе использование ФАБ-1500 будет практически самой быстрой и правильной стратегией. При этом эксперт заключил, что, по его мнению, ВС РФ продолжат атаку этими бомбами.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

MWM: российские планирующие авиабомбы стали серьезной угрозой для ВСУ

В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации в Одессе

Журналист Карлсон: США не хотят верить в победу России в конфликте на Украине
#эксперт
#снаряд
#вс рф
#бомба
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-премьер Польши Моравецкий: ВС РФ обладают серьезным преимуществом на фронте
13 января 2024, 10:52

Фото: iStock/delray77

Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ВС РФ обладают значительным преимуществом на линии боевого соприкосновения, а украинские войска, которые с треском провалили летнее контрнаступление, идут по неправильному пути. Об этом сообщает Daily Express.
Моравецкий отметил, что пора признать тот факт, что у главы российского государства Владимира Путина «есть эта стратегическая глубина и терпение в международной политике». Бывший премьер добавил, что крах украинских войск на передовой и ситуация на Украине в целом вызывают тревогу у стран Североатлантического альянса. По его словам, это происходит по причине того, что ситуация развивается в неправильном ​направлении.

Ранее сообщалось, что из-за «активности авиации РФ» военные самолеты Польши и стран-союзниц были подняты в небо. По информации оперативного командования Вооруженных сил Польши, российская авиация якобы намерена нанести удары по украинской территории.

Читайте также:

ВС Польши заявили об «активности российской авиации»

Британский эксперт рассказал, чем ВС РФ уничтожат позиции украинских войск

В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации в Одессе
#эксперт
#военные
#авиация
#вс рф
#польша
#украина
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Чернигове прогремели взрывы
13 января 2024, 10:30

Фото: iStock/JARAMA

На территории Украины объявлена воздушная тревога.
Взрывы прогремели в Чернигове на севере Украины, пишет издание «Страна».

В 10:00 тревога была отменена. Сообщений о пострадавших и происшествиях не поступало.

Также взрывы прогремели в Днепропетровске (Днепр) на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Чуть позже сообщалось о повторных звуках взрывов. Воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях и на подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.

Читайте также:

В Днепропетровске прогремели взрывы

Филиппо: США не будут поддерживать Украину после пропажи оружия

Зеленскому напомнили, как он 4 раза не явился в военкомат по повестке
#украина
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Филиппо: США не будут поддерживать Украину после пропажи оружия
13 января 2024, 10:22

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

США прекратят любую помощь Украине из-за проблем с учетом вооружений.
Об этом сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

На этой неделе инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч доложил, что Пентагон не контролировал передачу оружия Украине должным образом.

В итоге неучтенным осталось оружие на миллиард долларов из общего объема поставок в 1,699 млрд.

«Это побудит конгресс отказаться от поставок оружия на Украину, тем более что это государство очень корумпированно!», — прокомментировал ситуацию Филиппо.
По мнению политика, американское оружие исчезло на Украине. Этот факт должен побудить Францию отказаться поддерживать украинскую сторону.

Читайте также:

Зеленскому напомнили, как он 4 раза не явился в военкомат по повестке

На Краснолиманском направлении прекращена активность ВСУ

В Днепропетровске прогремели взрывы
#украина
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленскому напомнили, как он 4 раза не явился в военкомат по повестке
13 января 2024, 10:06

Президент Украины Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от военного призыва, игнорируя повестки из военкомата.
Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
Мирошник опкубликовал скриншоты поста из социальных сетей Минобороны республики от 2019 года.

«Этот общеизвестный факт пятилетней давности в современном контексте тотальной мобилизации заиграл совершенно новыми красками!» —написал Родион Мирошник.
По данным оборонного ведомства Украины, Владимир Зеленский призывался явиться в военкомат два раза в 2014 году и два раза в 2015 году. При этом ни разу не явился и службу в ВСУ не проходил.

Зеленский состоит на военном учете с 2008 года. Военно-учетная специальность президента Украины — солдат.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский фактически взял украинских пенсионеров в заложники и шантажирует ими западных союзников. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

Ранее Зеленский заявил, что уязвимые категории граждан Украины в первую очередь пострадают, если США задержит предоставление финансовой помощи. Он подчеркнул, что около 12 миллионов украинских пенсионеров просто вымрут, если им вовремя не выплатят пенсию.

Читайте также:

Зеленский взял в заложники украинских пенсионеров, сообщил Рогов

Зеленский: Украина надеется получить от Европы $50 млрд уже до 1 февраля

Великобритания обязалась поддерживать Украину в течение следующих 10 лет
#украина
#владимир зеленский
#политика
#военком
#призыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Краснолиманском направлении прекращена активность ВСУ
13 января 2024, 09:37

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВСУ не проявили никакой активности за минувшие сутки на Краснолиманском направлении.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на старшего офицера пресс-центра группировки «Центр» Леонида Шарова.

«За прошедшие сутки в границах ответственности группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли», — заявил Леонид Шаров.
Российская сторона нанесла удары по более чем 150 целям ВСУ в районах Дроновки, Серебрянки и Северска. Силами спецназа вскрыты более 20 объектов националистов, около 10 поражены российскими бойцами.

Противник потерял 70 человек и 2 автомобиля.

Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются вперёд на Купянском и Краснолиманском направлениях, об этом сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в интервью для «Прямой».

«Давайте рассмотрим возможности русских на Купянском и Лиманском (Краснолиманском) направлениях, где сейчас идут тяжелые бои. С точки зрения возможностей наступления российской армии у них есть ресурсы, которые помогут им продвинуться вперед», — прокомментировал ситуацию Кривонос.
Читайте также:

Генерал Кривонос: ВС РФ продвигаются на Купянском и Краснолиманском направлениях

В Днепропетровске прогремели взрывы

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский попросил у США новые самолёты
#всу
#украина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Днепропетровске прогремели взрывы
«Общественное»: в Днепропетровске прозвучали взрывы
13 января 2024, 08:46

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрывы прогремели в Днепропетровске (Днепр) на Украине на фоне воздушной тревоги.
Об этом проинформировал телеканал «Общественное». Чуть позже сообщалось о повторных звуках взрывов.

Воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях и на подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю, в период с 6 по 12 января российские военные нанесли 23 групповых ударов по военным объектам Украины, а также местам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что для массированных атаках применили беспилотники. Удары пришлись предприятиям ВПК Украины, где производили и ремонтировали военные самолеты, а также БПЛА, бронированную технику, пусковые установки ЗРК и артиллерийских систем.

Читайте также:

ВС РФ нанесли 23 групповых удара по объектам ПВК Украины

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский попросил у США новые самолёты

На Западной Украине нашли способ избежать мобилизации
#украина
#сво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский попросил у США новые самолёты
13 января 2024, 03:28

s: Киеву необходимо больше военных самолетов для ведения боевых действий, таких как американские штурмовики A-10 для поддержки пехоты и самолеты, способные запускать крылатые ракеты большой дальности, заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью агентству Reuters.
Говоря о штурмовых самолётах, он упомянул А-10, который в США был принят на вооружение 50 лет назад.

«Я бы говорил об A-10 как об одном из вариантов, если их нам дадут... Это не новая машина, а надежная, проверенная во многих войнах, с широким набором оружия для уничтожения наземных целей в помощь пехоте», — отметил Сырский.

Кроме того, военачальник заявил, что украинская армия хотела бы иметь ударные вертолёты, такие как AH-64 Apache и AH-1 Super Cobra, а также военно-транспортные UH-60 Black Hawk. Также устами Сырского Украина попросила союзников ускорить поставки артиллерийских боеприпасов, на нехватку которых жалуются некоторые подразделения. Дело в том, что как для российской, так и для украинской армий артиллерия является основой — однако в отличие от Москвы, Киеву вынужден я балансировать и использовать снаряды разного калибра, в зависимости от имеющихся запасов.

Несмотря на почти патовую ситуацию на линии фронта протяженностью около 1000 км, Александр Сырский, который руководил обороной Киева в начале 2022 года и молниеносным контрнаступлением Украины в Харьковской области позднее в том же году, подчеркнул, что будущие прорывы все еще возможны.

Читайте также:

В Киеве признали неспособность Украины производить оружие из-за ударов ВС РФ

Украина не получит в срок датские истребители F-16

L’Express: без американского оружия Украине поможет только чудо
#военная техника
#сша
#украина
#авиация
#всу
#самолёты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западной Украине нашли способ избежать мобилизации
«Страна.ua»: Украинцам предложили вместо мобилизации строить укрепления в ДНР
13 января 2024, 01:48

Фото: iStock/JARAMA

Власти Ивано-Франковской области на западе Украины предложили местным жителям отсрочку от предстоящей мобилизации в обмен на строительство фортификационных укреплений на Донбассе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Оплата за услугу составит 20 тысяч гривен (по нынешнему курсу — это около 46 тысяч рублей), при этом работников обеспечат жильем и питанием, а согласившиеся получат отсрочку от призыва на период строительства.

Всего для строительства укреплений в ДНР требуется около 300 человек.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новый законопроект о мобилизации будет принят через несколько дней или недель после всех правок. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова. В ней учтены все замечания, которые были даны в конце декабря. При этом Верховная рада отозвала этот законопроект на доработку.

Депутат парламента Эстонии от Консервативной народной партии Лео Куннас ранее предложил разместить на границе с Россией противопехотные и противотанковые мины. Об этом он сам сообщил в интервью порталу гостелерадиовещания ERR.
При разговоре Куннас не говорил открыто про российскую границу, однако это очевидно, поскольку Эстония граничит лишь с Россией и Латвией.


Читайте также:

В Офисе президента Украины рассказали, когда будет принят новый закон о мобилизации

На Украине признали, что мобилизованные были отправлены на фронт без должной подготовки

В Эстонии призвали разместить мины вдоль границы с Россией
#украина
#отсрочка
#мобилизация
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыта цель уничтожения российскими военными мостов на Украине
Военный эксперт Жирохов: РФ создаёт ВСУ проблемы с логистикой, подрывая мосты
12 января 2024, 21:50

Фото: iStock/ProPhotoFactory

Российская авиация уничтожением мостов на Украине создаёт серьёзные логистические проблемы для ВСУ. Об этом в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей» сообщил украинский военный эксперт Михаил Жирохов.
По его словам, российские военные в последнее время активно подрывают мосты на территории Украины. Причём, для этого используется не только авиация, но и наземное оружие.

Жирохов отметил, что такие действия позволят России позднее создать зону безопасности для предотвращения ракетных ударов ВСУ по объектам на территории России.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов назвал ловушкой заявления США о прекращении выделения помощи Украине. Он убеждён, что поддержка продолжится, но возможно уже тайно.

Читайте также:

ВС РФ нанесли 23 групповых удара по объектам ПВК Украины

На Украине опасаются последующих массированных атак со стороны России

Полковник объяснил принцип работы разрабатываемого «парализатора» для ВС Украины
#россия
#вс рф
#обстрел
#украина
#всу
#мост
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф