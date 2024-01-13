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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что российские ракетные удары привели к уничтожению взлетно-посадочных полос и предприятий военно-промышленного комплекса на Украине. Об этом Соскин сообщил в своем блоге на YouTube.
Соскин отметил, что удары ВС РФ являются крайне точными. По его мнению, из-за этого смешными и нелепыми выглядят заявления украинских парламентариев о «грандиозном росте» экономики государства.
Соскин искренне не понимает, зачем распространять ложь, если миллионы людей уехали, а множество предприятий уничтожены.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Соскин искренне не понимает, зачем распространять ложь, если миллионы людей уехали, а множество предприятий уничтожены.
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Екатерина Коршунова