Политолог Корнейчук: глава ГУР МО Украины Буданов поменял позицию по РФ

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прекратил говорить о возможности захвата Крыма.
Об этом сообщил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так». Политолог напомнил, о чём говорил Буданов всего полгода назад.
Корнейчук высказал мнение, что украинскую и западную общественность подготавливают к «заморозке» конфликта, используя аналитику в СМИ и интервью с госдеятелями.
Также людям будут объяснять, что страна может не выдержать долгого противостояния.
Ранее Кирилл Буданов говорил, что летом 2023 года Крым вернут в состав Украины. Также заявлял, что ВСУ должны перенести бои на российскую территорию в границах 1991 года.
Сообщалось, что в рядах украинских войск жалуются на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, сравнивая их с пьяницами. Об этом сообщает New York Times. Украинские военнослужащие устали из-за длительных сражений. Потери среди личного состава восполняются лишь частично и при этом более «возрастными» и плохо подготовленными новобранцами.
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«Он рассказывал про быстрое наступление, про то, что планы сдвинулись, но, опять же, мы будем в Крыму и так далее. Риторика теперь поменялась, теперь рассказывают противоположные вещи о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей», — заявил Дмитрий Корнейчук.
Также людям будут объяснять, что страна может не выдержать долгого противостояния.
Ранее Кирилл Буданов говорил, что летом 2023 года Крым вернут в состав Украины. Также заявлял, что ВСУ должны перенести бои на российскую территорию в границах 1991 года.
Сообщалось, что в рядах украинских войск жалуются на состояние здоровья и уровень подготовки новобранцев, сравнивая их с пьяницами. Об этом сообщает New York Times. Украинские военнослужащие устали из-за длительных сражений. Потери среди личного состава восполняются лишь частично и при этом более «возрастными» и плохо подготовленными новобранцами.
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Мария Фирсова