21 ноября 2026, 05:05

Сотрудники Nvidia годами жаловались на домогательства и угрозы Хуанга

Фото: iStock/BernardaSv

Сотрудники Nvidia на протяжении десятилетий жаловались на бывшего гендиректора компании Дженсена Хуанга, который лишился должности из-за любовного скандала. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.