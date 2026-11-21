Стало известно о многолетних домогательствах Хуанга к сотрудникам
Сотрудники Nvidia на протяжении десятилетий жаловались на бывшего гендиректора компании Дженсена Хуанга, который лишился должности из-за любовного скандала. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их информации, еще в 2007 году два сотрудника Nvidia подали в суд на Хуанга, обвинив его в жестоком обращении с персоналом, угрозах и домогательствах.
Бывший первый штатный юрист Стивен Петтигрю заявил, что экс-глава компании часто унижал и запугивал подчиненных. По его словам, руководитель кричал на сотрудников, угрожал им нанесением тяжких телесных повреждений и отпускал комментарии сексуального характера.
Мужчину уволили якобы за низкую производительность труда после того, как он заговорил о происходящем. Ещ один истец, бывший старший вице-президент по кадрам Майкл Уинстон, также лишился работы, подняв тему непозволительного поведения Хуанга.
Скандал разгорелся в начале ноября. Седьмого числа Хуанг сознался совету директоров в связи с женщиной, которую американская разведка заподозрила в работе на Пекин. Уже на следующий день в компании начали независимое расследование.
Девятого ноября акционеры Nvidia подали коллективный иск, обвинив корпорацию и ее основателя в утаивании информации об этих отношениях. Реакция рынка не заставила себя ждать: акции компании подешевели на 5,5%, а состояние Хуанга за сутки уменьшилось примерно на 7,4 млрд долларов.
Вскоре The New York Times выяснила, что бизнесмен также состоял в отношениях с вице-президентом по медицинским продуктам Кимберли Пауэлл. Затем Reuters со ссылкой на источник сообщило о третьей женщине, с которой у главы Nvidia была близкая связь, — она тоже работала в корпорации.
Двенадцатого ноября Хуанг ушел в отставку, отказавшись от всех должностей в компании, которой управлял более тридцати лет. В тот же день президент США Дональд Трамп позвонил бизнесмену и призвал его не сдаваться и бороться за свое место.
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