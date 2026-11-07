В США украли партию видеочипов Nvidia

07 ноября 2026, 20:49

ABC7 News: в США ищут украденные видечипы Nvidia стоимостью $11,4 млн

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Калифорнии расследуют кражу партии чипов Nvidia стоимостью $11,4 млн. Об этом сообщает ABC7 News со ссылкой на полицию Окленда.





Шесть паллет с оборудованием Nvidia перевозили из Окленда в Форт-Уэрт (штат Техас) 29 августа. Груз забрал фургон компании, которая выдавала себя за перевозчика продуктов питания. Следователи потеряли его из виду в округе Сан-Бернардино.



Заявление о крупной краже поступило в полицию Окленда 13 сентября, расследование продолжается, об арестах не сообщается. Профессор школы бизнеса Хааса при Калифорнийском университете в Беркли Олаф Грот объяснил, почему чипы столь привлекательны для преступников: за пределами США они стоят примерно вдвое дороже — например, более $1 млн при цене около $550 тыс. внутри страны.





«Существует масса стимулов перехватывать эти чипы везде, где слабая охрана», — сказал Грот.