В США украли партию видеочипов Nvidia
В Калифорнии расследуют кражу партии чипов Nvidia стоимостью $11,4 млн. Об этом сообщает ABC7 News со ссылкой на полицию Окленда.
Шесть паллет с оборудованием Nvidia перевозили из Окленда в Форт-Уэрт (штат Техас) 29 августа. Груз забрал фургон компании, которая выдавала себя за перевозчика продуктов питания. Следователи потеряли его из виду в округе Сан-Бернардино.
Заявление о крупной краже поступило в полицию Окленда 13 сентября, расследование продолжается, об арестах не сообщается. Профессор школы бизнеса Хааса при Калифорнийском университете в Беркли Олаф Грот объяснил, почему чипы столь привлекательны для преступников: за пределами США они стоят примерно вдвое дороже — например, более $1 млн при цене около $550 тыс. внутри страны.
«Существует масса стимулов перехватывать эти чипы везде, где слабая охрана», — сказал Грот.Он отметил, что масштаб и сложность подобных краж говорят о профессионализации групп, которые ими занимаются. По мнению эксперта, это создает и угрозу национальной безопасности, поскольку неизвестно, куда уходят похищенные чипы — они могут оказаться в Китае или в других регионах конфликтов.