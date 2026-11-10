Скандал с любовницей стоил главе Nvidia миллиардов долларов
Генеральный директор технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг лишился не менее 7,4 миллиарда долларов на фоне расследования, которое связано с его любовницей, обвиняемой в шпионаже. Об этом сообщил журнал Forbes.
Состояние бизнесмена сократилось до $154,7 млрд — потери зафиксировали в течение первого получаса торгов. Акции компании при этом снизились на 5% после того, как Хуанг заявил о супружеской неверности и извинился за свои действия. Он также отметил, что поддерживает это расследование.
Накануне предприниматель публично признался в измене жене. При этом американские власти считают, что его любовница на самом деле была агентом китайской разведки.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии расследуют кражу партии чипов Nvidia стоимостью $11,4 млн.
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