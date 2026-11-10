Скандал с любовницей стоил главе Nvidia миллиардов долларов

10 ноября 2026, 02:56

Глава Nvidia Хуанг потерял почти $7,5 млрд за день из-за скандала с любовницей

Фото: iStock/ artisteer

Генеральный директор технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг лишился не менее 7,4 миллиарда долларов на фоне расследования, которое связано с его любовницей, обвиняемой в шпионаже. Об этом сообщил журнал Forbes.