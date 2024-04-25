Суд признал Ивлееву виновной в дискредитации ВС РФ

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Тверской районный суд Москвы оштрафовал блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву по статье УК РФ о дискредитации российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ранее Ивлеева заявила, что не признаёт вину по делу о дискредитации ВС РФ.
По данным Telegram-канала SHOT поводом для такого обвинения могли стать посты блогера в соцсетях от 24 февраля и 1 марта 2022 года. В них она выступила против проведения спецоперации на Украине. После скандальной «голой вечеринки» в декабре 2023 года Ивлеева скрыла эти посты, но затем вновь вернула их на свою страницу.
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По данным Telegram-канала SHOT поводом для такого обвинения могли стать посты блогера в соцсетях от 24 февраля и 1 марта 2022 года. В них она выступила против проведения спецоперации на Украине. После скандальной «голой вечеринки» в декабре 2023 года Ивлеева скрыла эти посты, но затем вновь вернула их на свою страницу.
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