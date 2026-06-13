В МВД назвали способ защиты персональных данных в интернете
В пресс-службе МВД России рекомендовали гражданам ограничить доступ к профилям в соцсетях для посторонних, а также не публиковать геометки на снимках, чтобы обезопасить свои персональные данные в интернете. Об этом пишет РИА Новости.
Как пояснили в ведомстве, это поможет избежать утечки информации, включая домашний адрес или регулярные маршруты передвижения. Кроме того, в министерстве посоветовали настроить приватность аккаунтов и включить двухфакторную аутентификацию во всех используемых мессенджерах.
Ранее в МВД высказались о проведении обыска по видео. Силовики подчеркнули, что таких мер нет в российском законе.
Стражи порядка отметили, что подобным образом действуют мошенники. Реальный обыск проводится только в личном присутствии правоохранителей.
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