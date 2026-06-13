В МВД назвали способ защиты персональных данных в интернете

13 июня 2026, 12:38

МВД: закрытый профиль в соцсетях обеспечит защиту персональных данных

Фото: istockphoto/dikushin

В пресс-службе МВД России рекомендовали гражданам ограничить доступ к профилям в соцсетях для посторонних, а также не публиковать геометки на снимках, чтобы обезопасить свои персональные данные в интернете. Об этом пишет РИА Новости.