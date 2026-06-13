В Госдуме напомнили о запрете на обналичивание родового сертификата

13 июня 2026, 13:14

Депутат Чаплин: родовой сертификат нельзя обналичить

Фото: Istock/Liudmila_Fadzeyeva

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил правила получения родового сертификата в 2026 году. С начала года документ существует только в электронном виде.





В беседе с RT политик пояснил, что государство оплачивает по электронному бланку услуги медучреждений за наблюдение беременной, роды и наблюдение ребёнка до года. Документ положен всем гражданкам РФ и иностранкам с полисом ОМС и СНИЛС.

«Оплачиваются ведение беременности, помощь в родах и профилактические осмотры ребёнка до года. Сумма сертификата в 2026 году — 12 тыс. рублей. Распределение: четыре тысячи — женской консультации, шесть тысяч — роддому, две тысячи — детской поликлинике за наблюдение ребёнка до года. Это не выплата женщине, а оплата услуг медикам. Обналичить сертификат нельзя», — пояснил Чаплин.