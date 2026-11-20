20 ноября 2026, 21:22

Суд в Москве взыскал с ветеринара 300 тысяч за гибель пуделя во время операции

Фото: Istock/Maryana Serdynska

Тушинский районный суд Москвы обязал ветеринара выплатить компенсацию за гибель пуделя во время операции по удалению молочных зубов. Как сообщает MK.RU, процедура проходила на дому.