В Москве женщина отсудила у ветеринара компенсацию за смерть собаки
Тушинский районный суд Москвы обязал ветеринара выплатить компенсацию за гибель пуделя во время операции по удалению молочных зубов. Как сообщает MK.RU, процедура проходила на дому.
Ветеринарный врач в присутствии хозяйки сделал собаке укол наркоза, после чего животное закашлялось, затем у пуделя началась рвота, и спустя 20 минут он умер.
Судебная экспертиза выявила нарушения: ветеринар не вставил трубку в гортань животного, ввёл адреналин после начала рвоты, подобрал неверную дозировку наркоза, проигнорировал кашель собаки и не остановил операцию. Кроме того, у него нет разрешения на проведение хирургических операций и введение анестезии.
После случившегося врач предложил забрать тело собаки якобы для экспертизы, а в тот же день животное кремировали. Суд встал на сторону хозяйки. Ветеринар обязан выплатить 200 тысяч рублей за стоимость пуделя, 30 тысяч рублей компенсации морального ущерба и 70 тысяч рублей штрафа.
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