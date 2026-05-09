Стало известно о новых схемах мошенников на День Победы
Депутат Немкин предупредил о росте мошеннической активности в майские праздники
Член комитета Госдумы Антон Немкин заявил, что в период майских праздников и особенно в День Победы мошенники традиционно усиливают активность.
В беседе с RT политик пояснил, что злоумышленники распространяют сообщения с «открытками» и ссылками на праздничные материалы.
«Подобные файлы могут содержать вредоносное программное обеспечение, которое после открытия получает доступ к устройству, банковским приложениям, контактам и аккаунтам пользователя. Нередко злоумышленники маскируют вредоносные ссылки под поздравления от знакомых или государственных организаций», — рассказал Немкин.По словам депутата, мошенники звонят под видом сотрудников соцслужб и предлагают «выплаты ко Дню Победы» или «подарки ветеранам», чтобы получить коды из СМС и данные карт. Парламентарий напомнил: государственные выплаты не требуют передачи кодов третьим лицам. Он посоветовал не открывать подозрительные ссылки и предупредить пожилых родственников.