Стало известно о новых схемах мошенников на День Победы

09 мая 2026, 13:28

Депутат Немкин предупредил о росте мошеннической активности в майские праздники

Член комитета Госдумы Антон Немкин заявил, что в период майских праздников и особенно в День Победы мошенники традиционно усиливают активность.





В беседе с RT политик пояснил, что злоумышленники распространяют сообщения с «открытками» и ссылками на праздничные материалы.

«Подобные файлы могут содержать вредоносное программное обеспечение, которое после открытия получает доступ к устройству, банковским приложениям, контактам и аккаунтам пользователя. Нередко злоумышленники маскируют вредоносные ссылки под поздравления от знакомых или государственных организаций», — рассказал Немкин.