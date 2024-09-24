Экономист Беляев раскрыл схему заработка на кредитках

Подмосковные предприниматели за год подали около 790 заявок на участие в программах по поддержке экспорта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Вместе с коллегами он обсудил развитие экспорта, а также итоги нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в рамках подготовки к Госсовету, который в среду проведёт президент.