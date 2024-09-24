Экономист Беляев раскрыл схему заработка на кредитках

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Россияне научились правильно использовать кредитные карты совместно с накопительными счетами в банках для получения дополнительного дохода. Об этом рассказал член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
По его словам, некоторые люди очень ловко комбинируют накопительный счет с кредитными картами. Они пользуются кредитками с определенным периодом без уплаты процентов, а деньги продолжают желать на счету и приносить проценты. Когда беспроцентный период по кредитной карте заканчивается, человек просто снимает деньги с накопительного счета и кладет их на кредитку. Таким образом он остается без долгов и с процентными начислениями по вкладу.
Однако он уточнил, что подобные действия не нравятся некоторым представителям банковской сферы. При этом эксперт отметил, что некоторым представителям банковской сферы такие действия россиян не нравятся. Они считают это «потребительским экстремизмом».
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«Возможно, взрывной рост пользования кредитными картами сейчас в значительной мере обусловлен тем, что определённая часть людей, особенно молодёжь, пользуется этим самым приёмом. Главное тут — не промахнуться, не увлечься этой игрой и не забывать, уходя, выключить свет, не заиграться в условиях кредитной карты. А так, если аккуратно пользоваться, то почему бы и нет», — рассказал Беляев в беседе с Общественной Службой Новостей.
Однако он уточнил, что подобные действия не нравятся некоторым представителям банковской сферы. При этом эксперт отметил, что некоторым представителям банковской сферы такие действия россиян не нравятся. Они считают это «потребительским экстремизмом».
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Элина Позднякова