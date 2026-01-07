Достижения.рф

Путин во время службы подобрал упавшую с ели новогоднюю игрушку и вернул ее обратно

Фото: iStock/Julia Klueva

В ходе рождественского богослужения в подмосковном храме президент России Владимир Путин вернул на место упавшую с елки игрушку. Об этом сообщили в Telegram-канале «Известия».



Напомним, что российский лидер присутствовал на праздничной службе вместе с военнослужащими и членами их семей.

Во время богослужения с ели упало новогоднее украшение, что привлекло внимание главы государства. Он наклонился, поднял игрушку и аккуратно повесил её обратно на ветку.

Этот момент зафиксировали журналисты, которые находились в храме великомученика Георгия Победоносца в Московской области.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян и православных христиан с Рождеством Христовым. Он подчеркнул, что этот праздник несёт надежду миллионам людей.

Мария Моисеева

