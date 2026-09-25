В России высказались о полной отмене платы за ЖКХ для пенсионеров

25 сентября 2026, 12:43

Член профсоюза Баранов: в России не отменят плату за ЖКХ для пенсионеров

Фото: iStock/SergeyKlopotov

С 1 октября 2026 года в России не вводится единая федеральная льгота, полностью освобождающая всех пенсионеров от платы за жилищно-коммунальные услуги. Распространяющиеся в СМИ сообщения об этом не отражают действующие правила, заявил в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов.





По словам эксперта, пенсионеры по старости не относятся к отдельной категории граждан, которой на федеральном уровне автоматически предоставляется освобождение от оплаты ЖКХ. Меры поддержки в этой сфере устанавливаются в том числе на региональном уровне и могут различаться в зависимости от субъекта России.



При этом в ряде регионов уже действуют компенсации расходов на капитальный ремонт для пожилых граждан. Так, неработающим собственникам жилья старше 70 лет при соблюдении установленных условий может компенсироваться 50% взноса на капремонт. После достижения 80-летнего возраста размер компенсации в предусмотренных законодательством случаях может составлять 100%.



Баранов призвал пенсионеров самостоятельно уточнять наличие соответствующих мер поддержки по месту проживания и обращаться в многофункциональный центр.





«Проверьте, есть ли в вашем регионе такая льгота, и сверьте свой возраст с паспортом — если совпадает, уточняйте в МФЦ, чтобы льгота вас не обошла стороной», — призвал специалист.