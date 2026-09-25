Назван победитель на выборах в Госдуму за рубежом
«Единая Россия» победила на зарубежных избирательных участках на выборах депутатов Госдумы, набрав более 58% голосов. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
По ее словам, результаты голосования за пределами страны подвели после закрытия всех 353 зарубежных участков. Последними завершили работу пункты в странах Центральной Америки.
Всего за рубежом в выборах депутатов Госдумы участвовали более 212 тысяч граждан России. Отдать свой голос можно было в 135 странах, включая государства Европы, Азии, Африки и Америки.
Ранее сообщалось, что итоговая явка на выборах депутатов Госдумы составила 59,8%.
Читайте также: