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Назван победитель на выборах в Госдуму за рубежом

«Единая Россия» победила на зарубежных участках с 58% голосов
Фото: iStock/Diy13

«Единая Россия» победила на зарубежных избирательных участках на выборах депутатов Госдумы, набрав более 58% голосов. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.



По ее словам, результаты голосования за пределами страны подвели после закрытия всех 353 зарубежных участков. Последними завершили работу пункты в странах Центральной Америки.

Всего за рубежом в выборах депутатов Госдумы участвовали более 212 тысяч граждан России. Отдать свой голос можно было в 135 странах, включая государства Европы, Азии, Африки и Америки.

Ранее сообщалось, что итоговая явка на выборах депутатов Госдумы составила 59,8%.

Лидия Пономарева

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