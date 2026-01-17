Стало известно о новой мошеннической схеме возврата квартир после дела Долиной

17 января 2026, 14:53

Mash: Пожилые мошенницы стали ссылаться на недееспособность после дела Долиной

Фото: iStock/marchmeena29

Пожилые мошенники в России после того, как суд удовлетворил иск Полины Лурье к певице Ларисе Долиной, начали использовать новую схему возврата проданных квартир. Об этом пишет Telegram-канал Mash.