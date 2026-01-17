Стало известно о новой мошеннической схеме возврата квартир после дела Долиной
Пожилые мошенники в России после того, как суд удовлетворил иск Полины Лурье к певице Ларисе Долиной, начали использовать новую схему возврата проданных квартир. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Недобросовестные продавцы недвижимости, которые пытаются вернуть проданные квартиры, перестали ссылаться на якобы обманувших их мошенников. Вместо этого они начали использовать статью 177 Гражданского кодекса Российской Федерации, утверждая, что были недееспособны в момент заключения сделки купли-продажи жилья.
По информации канала, в 2024 году 70-летняя Ольга Ф. продала свою квартиру 47-летней Эмме В. Последняя взяла ипотеку на 28 лет. Сделка о купле-продаже занимала более двух часов, и во время обсуждений продавец предоставила покупательнице документ, подтверждающий её полную дееспособность. Позже Ольга заявила, что передала полученные за квартиру средства мошенникам, и обратилась в суд.
Однако после того как Полина Лурье выиграла дело против Ларисы Долиной в Верховном суде, Ольга изменила свою стратегию. Теперь пенсионерка утверждает, что была невменяема в момент продажи квартиры.
Юристы, комментируя ситуацию, охарактеризовали действия 70-летней женщины как переход от сильных аргументов к слабым. Тем не менее, риск для покупателей недвижимости остаётся высоким. Они могут потерять квартиру и деньги, если суд примет справку о невменяемости и встанет на сторону продавца.
