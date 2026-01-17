Россиянка открыла сеть борделей под видом массажных салонов
В Екатеринбурге 29-летняя девушка организовала сеть борделей под видом массажных салонов. Об этом информирует E1.
Согласно информации полиции, молодая россиянка, действуя через подставную юридическую фирму, арендовала три помещения на улицах Шевченко, Кузнецова и Малышева. Она разместила объявления в интернете, по которым искала девушек, готовых работать администраторами и «мастерами массажа». Уточняется, что массажистки получали 40% дохода, администратор — 10%, а остальное забирала организатор бизнеса.
Полицейские выявили схему после жалоб соседей. Предпринимательница признала свою вину, и дело по статье «Организация занятия проституцией» передано в суд. Ей грозит до трех лет тюрьмы.
