Россиянка впала в кому прямо в египетском аэропорту
51-летняя россиянка впала в кому сразу после прилета в Египет. Об этом сообщает kp.ru.
Жительница Татарстана Ольга вместе с семьёй отправилась на отдых в Шарм-эль-Шейх. Однако уже в аэропорту её самочувствие резко ухудшилось. Сначала она почувствовала сильную головную боль, затем у неё начались проблемы с координацией и речью.
Прибывшие врачи дали ей таблетку, после чего женщина мгновенно уснула. Через несколько секунд её состояние стало критическим: россиянка начала синеть, губы приобрели почти чёрный оттенок, а изо рта пошла пена. Медики констатировали остановку сердца и начали реанимационные мероприятия, сообщил сын Ольги.
В больнице у женщины диагностировали инсульт. Из-за кровоизлияния в мозг она впала в кому. Египетские врачи пока не дают никаких прогнозов относительно её состояния.
Семья Ольги готовится к возвращению в Россию. По словам сына пострадавшей, он пытался организовать перевод матери на лечение в Россию, но все его обращения в различные инстанции остались без ответа.
Представители регионального министерства здравоохранения сообщили журналистам, что они уже получили информацию о случившемся и направили письмо в центр медицины катастроф, который занимается подобными ситуациями.
