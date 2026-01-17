В Екатеринбурге арестовали отца, который сломал череп младенцу и избил жену
Отца, который сломал череп младенцу и избил жену в Екатеринбурге, арестовали до 15 марта. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
52-летний Александр, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта с женой напал на ребёнка. Затем он сбежал в частный дом, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Пострадавшего младенца госпитализировали с серьёзными травмами. Его состояние оценивается как критическое. Александру предъявлены обвинения в попытке убийства малолетнего. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
