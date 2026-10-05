Россиянам объяснили, как уберечь себя от новых штаммов гриппа
Врач Онищенко: ежегодная вакцинация защитит россиян от трёх новых штаммов гриппа
Академик РАН и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о необходимости вакцинации от новых штаммов гриппа.
В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что ежегодная прививка остаётся единственным способом защитить организм от актуальных вариантов инфекции.
«К трём новым штаммам гриппа у россиян иммунитета нет, вернее, вирус может его обойти. [Эпидемиологи] потому и прививают каждый год новый штамм новой вакциной. На прививку надо идти всем», — отметил Онищенко.Академик провёл параллель с вакцинацией от кори: детей прививают один раз, и этого достаточно. Однако в случае с гриппом каждый год появляется новый штамм, поэтому людям необходимо вакцинироваться постоянно.