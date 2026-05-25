Стало известно о новой схеме обмана пенсионеров через выплаты от соцзащиты
Дистанционные мошенники начали обманывать пенсионеров от лица сотрудников соцзащиты и страховых компаний. Они обещают выплаты по программе поддержки, но требуют предоплату. Об этом ТАСС сообщил пресс-центр МВД РФ.
В ведомстве уточнили, что аферисты, представляющиеся сотрудниками ЖКХ и управляющих компаний, уведомляют пенсионеров о выплатах по программе поддержки при условии внесения предоплаты.
Кроме того, мошенники сообщают о необходимости обновить страховой полис ОМС и просят передать личную информацию. Помимо этого, преступники предлагают заменить счётчики воды или электричества по льготной цене.
В МВД добавили, что в текущих условиях мошеннические кол-центры ставят перед собой не только задачу похитить деньги, но и получить психологический контроль над людьми, чтобы в дальнейшем использовать их в преступной деятельности.
Читайте также: