Рособрнадзор разрешил проносить воду на ЕГЭ при одном условии
Во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) ученикам позволят проносить воду в аудитории, но только в прозрачных бутылках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Там уточнили, что тара должна быть обязательно закрытой. Кроме того, на бутылке не должно быть этикеток и каких‑либо надписей.
В Рособрнадзоре добавили, что любые другие напитки находятся под запретом. К экзаменационным материалам не допустят участников, которые попытаются пронести чай или кофе (в том числе в термосе) и другие жидкости.
Ранее мы узнали у диетолога Романа Пристанского, какие продукты помогут выпускникам при сдаче ЕГЭ. Одним из них является темный шоколад.
