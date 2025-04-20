CNN: пасхальное перемирие настроит Трампа на пророссийский лад

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Объявленное президентом России пасхальное перемирие может усилить пророссийские настроения Дональда Трампа в вопросах урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает телеканал CNN.
CNN предполагает, что жест Москвы может осложнить позицию Киева, если перемирие будет нарушено. Кроме того, телеканал указывает на риски логистических проблем для ВСУ в случае соблюдения режима прекращения огня.
Перемирие, действующее с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля, было представлено Владимиром Путиным как шаг к миру с ожиданием аналогичного ответа от Украины. Российский лидер подчеркнул, что войска готовы к возможным провокациям.
Эта предусмотрительность себя оправдала. Вечером 19 апреля выяснилось, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что уже с 18:00 зафиксировали несколько атак: Алешки — FPV-дроны, миномет, Голая Пристань — удары дронов-камикадзе, Каховка — не менее шести сбросов с БПЛА.
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«Это, вероятно, подстегнет Трампа к временами промосковскому определению конфликта. Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы», — передал канал.
В ООН отреагировали на объявление Путиным пасхального перемирия
Перемирие, действующее с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля, было представлено Владимиром Путиным как шаг к миру с ожиданием аналогичного ответа от Украины. Российский лидер подчеркнул, что войска готовы к возможным провокациям.
Эта предусмотрительность себя оправдала. Вечером 19 апреля выяснилось, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что уже с 18:00 зафиксировали несколько атак: Алешки — FPV-дроны, миномет, Голая Пристань — удары дронов-камикадзе, Каховка — не менее шести сбросов с БПЛА.
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Мария Моисеева