Стало известно о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»
Мошенники массово взламывают аккаунты россиян на портале «Госуслуги». Об этом РИА Новости сообщили эксперты Angara Security.
Злоумышленники используют тему капремонта и новое жилищное законодательство. Они создают в Telegram фальшивые чаты, где выдают себя за власти. В беседе преступники убеждают срочно проверить данные для якобы формирования списков домов на капремонт 2026 года.
Для подтверждения аферисты просят «ключ оцифровки» — на самом деле это код доступа. Получив его, они захватывают аккаунт. Чаты часто создают под одну жертву, а остальные «участники» — боты, имитирующие активность. Мошенники рассчитывают на задержки с восстановлением доступа в праздники.
Специалисты напоминают, что власти не создают мессенджер-чаты для таких вопросов. При этом сообщения аферистов часто содержат ошибки. Эксперты призывают россиян не передавать никому коды из СМС и не вводиь данные на сомнительных сайтах.
