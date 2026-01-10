Стало известно о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»

10 января 2026, 13:00

Мошенники стали похищать данные с «Госуслуг» через фальшивые чаты о капремонте

Фото: Istock/NanoStockk

Мошенники массово взламывают аккаунты россиян на портале «Госуслуги». Об этом РИА Новости сообщили эксперты Angara Security.