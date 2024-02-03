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Стало известно о планах Германии и Украины подписать договор о безопасности

FAZ: ФРГ и Украина могут подписать договор по гарантиям безопасности 16 февраля
03 февраля 2024, 23:58
Фото: iStock/photosvit

Фото: iStock/photosvit

Федеративная Республика Германия и Украина рассматривают возможность заключения договора о двусторонних гарантиях в сфере безопасности.
Договор может быть подписан 16 февраля в рамках предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает издание FAZ со ссылкой на источники в правительстве.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что проект соглашения уже разработан, хотя его текст еще не полностью утвержден, однако «во многом готов».


Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер выразил недовольство объемом помощи, оказываемой партнерами по Евросоюзу Украине. Он подчеркнул, что Берлин вносит свой вклад в поддержку Киева и готов увеличить помощь, если это будет необходимо.

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Число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до 20 человек
МЧС РФ: число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до 20 человек
04 февраля 2024, 00:40

Фото: МЧС России

Число погибших в результате удара по пекарне в Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР) возросло до 20 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что тела были обнаружены спасателями под завалами. Между тем, сотрудники продолжают работу с риском для своих жизней, так как существует угроза повторного удара.

Представитель оперативных служб ЛНР уточнил в комментарии агентству, что среди погибших нет детей, и средний возраст жертв составляет от 30 до 40 лет.

«На данный момент детей среди погибших нет, но разбор завалов продолжается», — добавил источник.

3 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пекарне в Лисичанске. По последним данным, число погибших составляет 11 человек. Представитель Следственного комитета России заявил, что, вероятно, здание было атаковано с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS, поставленной украинскими военными из Запада.

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Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку
Сбербанк отменил одну из льготных программ ипотеки
04 февраля 2024, 00:20

Фото: iStock/Diy13

Сбербанк, будучи доминирующим участником ипотечного рынка с более чем половиной доли, временно приостановил прием заявок на ипотеку для IT-сектора, указано на сайте «Домклик».
«Прием заявок завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно», — сообщается на веб-ресурсе «Домклик».
Льготная программа IT-ипотеки была внедрена в мае 2022 года для россиян, официально трудоустроенных в организациях, занимающихся информационными технологиями и аккредитованных Минцифрой. Программа планировалась до конца года, предоставляя ставку до 5%.

В результате спрос в 2022 году оказался ниже ожидаемого, в январе правительство уточнило условия программы: льготные условия ипотеки стали доступны сотрудникам аккредитованных IT-компаний Минцифры, начиная с 18 лет. Кроме того, правительство отменило требования к минимальному уровню заработной платы заемщиков.

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Сын последнего короля Италии скончался на 87-м году жизни
Сын последнего короля Италии Виктор Эммануил Савойский скончался в 86 лет
03 февраля 2024, 23:29

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Принц Виктор Эммануил Савойский, сын последнего короля Италии Умберто II, ушел из жизни в возрасте 86 лет в Женеве, согласно официальному сообщению Савойского дома. Сообщается, что представитель королевской династии ушел из жизни в кругу семьи 3 февраля 2024 года.
Умберто II был последним королем Италии. Он продержался на троне всего 34 дня. Виктор Эммануил являлся его сыном. Умберто II отрекся от трона в пользу Виктора Эммануила III, после чего провозглашен королем. Однако в 1946 году, после референдума, итальянцы поддержали низложение Савойской династии и установление республики. 11 июня 1946 года Умберто II официально отказался от короны и отправился в изгнание.

До 2002 года всем прямым потомкам короля Виктора Эммануила III был запрещен въезд в Италию. Принц Савойский Виктор Эммануил вернулся в страну в марте 2003 года.

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Миллиардер из Вологды купил особняк в Лондоне стоимостью $30,6 млн
Bloomberg: Миллиардер Игорь Бухман приобрёл в Лондоне особняк за $30,6 млн
03 февраля 2024, 22:51

Фото: iStock/TomasSereda

Миллиардер, сооснователь компании Playrix Игорь Бухман прошлым летом приобрёл особняк в Лондоне стоимостью около $30,6 млн. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По информации агентства, выходец из Вологды приобрел дом в лондонском районе Кенсингтон. Отмечается, что в 2019 году он приобрел особняк в этом же районе за $57 млн.

Братья Игорь и Дмитрий Бухманы в 2001 году занялись разработкой игр, проживая в российской Вологде. В 2004 году была основана компания Playrix, специализирующаяся на компьютерных играх. Позже она переключилась на free-to-play игры для планшетов и смартфонов. В том числе, Playrix выпустила такие хиты, как Homescapes, Gardenscapes, Township и Fishdom.

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Объем авиаперевозок в мире всё ещё не достиг допандемийного уровня
ACI: Мировой объём авиаперевозок до сих пор не достиг допандемийного уровня
03 февраля 2024, 21:30

Фото: iStock/Jaroslaw Kilian

Мировой объем авиаперевозок до сих пор не достиг допандемийного уровня. Об этом говорится в отчётах ACI и IATA.
По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2023 году совокупные показатели пассажирооборота в мире достигли 94,1% от уровня 2019 года.

По сравнению с 2022 годом рост составил 36,9%, а пассажирооборот за год вырос на 41,6% и составил 88,6% от уровня 2019 года. При этом внутренний пассажирооборот вырос на 30,4%.

В свою очередь Международный совет аэропортов (ACI Europe) сообщает, что в 2023 году рост пассажиропотока через европейские аэропорты составил 19%, а показатель в целом достиг уровня 94,6% от докризисного.

«За год через европейские аэропорты прошло 2,3 млрд пассажиров, что является впечатляющим результатом, учитывая инфляционное давление и повышение тарифов на авиаперевозки в результате геополитической напряженности», — отметил директор ACI Europe Оливье Янкович, пишет Телеграм-канал «Авиатранспортное обозрение».

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#мир
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Китай вывел на орбиту первый в мире спутник с искусственным интеллектом
03 февраля 2024, 18:55

Фото: iStock/forplayday

Китай успешно вывел на орбиту первый в мире спутник, оснащённый искусственным интеллектом. Об этом сообщает телеканал CGTN.
Отмечается, что запуск ракеты «Цзелун-3» с девятью спутниками на борту был осуществлён 3 февраля в 6:06 по мск. Среди этих спутников есть «Жунпяо», который имеет поддержку искусственного интеллекта. Журналисты отмечают, что это первый в мире космический спутник, оснащённый такой системой.

Ранее сообщалось, что ученые Национального университета оборонных технологий Китая разработали систему игр, с помощью которой китайские военные будут отрабатывать способы ведения боевых действий в космическом пространстве.

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#искусственный интеллект
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Во Владикавказе возбудят уголовное дело после осквернения могил участников СВО
03 февраля 2024, 18:05

Фото: сайт Кремля

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могил участников специальной военной операции в столице Северной Осетии городе Владикавказе.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале ведомства. Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что неизвестные разрушили могилы участников СВО, которые похоронены на Аллее Героев Восточного кладбища Владикавказа. Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю Следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия - Алания Валерию Устову возбудить уголовное дело по данному факту и предоставить доклад о ходе расследования.

Накануне стало известно, что неизвестный разбросал венки и перевернул скамейки возле могил участников спецоперации. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина с фонариком что-то ищет возле мест погребения. В администрацию обратились родственники погибших.

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Скончался актёр из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Дмитрий Овчинников
03 февраля 2024, 17:29

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

В столице на 51-м году жизни ушёл из жизни актёр, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Овчинников. Телезрителям он больше всего запомнился по ролям в сериалах «Универ» и «Склифосовский».
Родился Овчинников в Москве в 1973 году. В 2001-м он окончил факультет сольного пения Московского государственного университета искусств, а в 2015-2016 годах проходил обучение в Школе драмы Германа Сидакова. Также окончил ГИТИС по специальности «Актёр драматического театра и кино».

Сниматься Овчинников начал в 2010 году. В его фильмографии более 60-ти проектов, среди которых «Достоевский», «Молодежка», «Универ. Новая общага», «Заповедник», «Склифосовский», «Триггер», «История болезни», «Начальник разведки», «Ивановы-Ивановы» и другие. С 2001-го года он являлся солистом музыкального театра «Геликон-опера».

Известно, что умер актёр после тяжёлой болезни. Администрация театра и коллеги Дмитрия скорбят и выражают соболезнования родным и близким покойного артиста.

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#болезни
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В Домодедове Воробьёв навестил семью, где все сыновья участвуют в СВО
03 февраля 2024, 16:30

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил семью из Домодедова, в которой все сыновья сейчас участвуют в СВО. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе главы региона.
Отмечается, что в семье трое сыновей – Дмитрий, Роман и Михаил. Когда младшего Дмитрия мобилизовали в октябре 2022 года, остальные сыновья решили отправиться на фронт добровольцами.

«Всех наших ребят, которые участвуют в спецоперации, мы стараемся поддерживать, уделять заботу и внимание их семьям. Они защищают страну, рискуют жизнями. Задача у всех одна – победить. Другого варианта нам не дано. Обязательно поможем вам со всеми просьбами», – сказал Воробьёв в ходе общения с семьёй.
У каждого из мужчин уже есть свои семьи. Жёны, дети и родители Владимир Михайлович и Елена Владимировна ждут скорейшего возращения героев.

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#подмосковье
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