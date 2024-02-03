Стало известно о планах Германии и Украины подписать договор о безопасности

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Федеративная Республика Германия и Украина рассматривают возможность заключения договора о двусторонних гарантиях в сфере безопасности.
Договор может быть подписан 16 февраля в рамках предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает издание FAZ со ссылкой на источники в правительстве.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что проект соглашения уже разработан, хотя его текст еще не полностью утвержден, однако «во многом готов».
Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер выразил недовольство объемом помощи, оказываемой партнерами по Евросоюзу Украине. Он подчеркнул, что Берлин вносит свой вклад в поддержку Киева и готов увеличить помощь, если это будет необходимо.
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Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что проект соглашения уже разработан, хотя его текст еще не полностью утвержден, однако «во многом готов».
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Артем Кузьмин