Стало известно о подорожании квартир в ближнем Подмосковье

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Квартиры в новостройках в ближнем Подмосковье за последний год подорожали в среднем на 7%. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на «Мир квартир».
Отмечается, что с февраля прошлого года из 17 близлежащих к Москве городов цены за квадратный метр первичного жилья выросли сразу в 15 городах. В оставшихся двух цены снизились.
Так, больше всего рост наблюдался в Долгопрудном (на 15,2%), Реутове (на 13,6%) и в Балашихе (на 13,5%).
А падение цен наблюдается в Подольске (минус 3,4%) и Лыткарине (минус 1%).
Самыми дорогими квартирами в Подмосковье стало жильё в Реутове, со средней стоимостью в 11,3 миллиона рублей. Затем идёт Долгопрудный с 11,2 миллионами рублей и Красногорск с 10,4 миллионами рублей.
При этом, квартиры в ближнем Подмосковье в среднем на 45% дешевле, чем в Москве.
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Так, больше всего рост наблюдался в Долгопрудном (на 15,2%), Реутове (на 13,6%) и в Балашихе (на 13,5%).
Самыми дорогими квартирами в Подмосковье стало жильё в Реутове, со средней стоимостью в 11,3 миллиона рублей. Затем идёт Долгопрудный с 11,2 миллионами рублей и Красногорск с 10,4 миллионами рублей.
При этом, квартиры в ближнем Подмосковье в среднем на 45% дешевле, чем в Москве.
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Анастасия Чинкова