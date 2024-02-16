В Подмосковье за месяц поставили на кадастровый учёт более 30 жилых домов

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
32 жилых дома с более чем 11 тысячами квартир поставили на государственный кадастровый учёт в Московской области в январе 2024 года, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
«Общая площадь жилого фонда, поставленного на кадастровый учёт в январе текущего года, составляет более 826 тысяч квадратных метров. В 32 новостройках расположено 11 072 квартиры, что позволило обеспечить жильём более 11 тысяч семей в Подмосковье», — говорится в сообщении.Постановка на кадастровый учёт позволяет владельцам жилья оформить своё право собственности, зарегистрироваться на этой жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в детские сады и школы.
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