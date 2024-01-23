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Танковый батальон под руководством капитана Али Алибекова успешно предотвратил прорыв оборонительной линии в своем секторе ответственности. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Минобороны России, военные уничтожили более 100 украинских солдат и 16 единиц бронетехники противника.
Капитан Алибеков и его танковый отряд эффективно отразили контрнаступление украинских сил, уничтожив более ста попытавшихся прорваться военных и 16 единиц бронированной техники.
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