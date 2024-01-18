В Минобороны рассказали о российских журналистах в зоне СВО

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В зоне спецоперации на сегодняшний день находится 82 российских журналиста. Об этом в рамках церемонии вручения наград журналистам, приуроченной ко Дню российской печати рассказал замминистра обороны РФ статс-секретарь Николай Панков.
«В прошлом году более 1100 представителей российских средств массовой информации освещали ход специальной военной операции, находясь в районах ведения боевых действий. Прямо сейчас 82 журналиста находятся, как говорится, за "ленточкой"», - рассказал Панков.
По его словам, они ежедневно рискуют жизнями для того, чтобы доводить до российских граждан информацию о героизме военных в зоне спецоперации.
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Элина Позднякова