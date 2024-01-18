В США считают, что Россия может захватить всю Украину

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Армия России может взять под контроль территорию всей Украины, если захочет этого. Такое заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер
«Я считаю, что Россия обладает достаточным военным потенциалом, чтобы захватить всю Украину, если бы она захотела этого, но я не думаю, что это так», — заявил Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, армия России уже фактически одержала победу на поле боя над ВСУ, так как украинская армия больше не имеет возможности перейти в наступление. При этом Шаффер считает, что ВС РФ могут уже весной продолжить продвижение в зоне спецоперации.
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