Стало известно о помощи детям погибших при ЧС на «Нижнекамскнефтехиме»

28 мая 2026, 19:09

СИБУР будет поддерживать детей погибших при ЧС на НКНХ до совершеннолетия

Фото: iStock/kieferpix

СИБУР взял на себя обязательства по финансовой, медицинской и социальной поддержке детей сотрудников, погибших при ЧС на нижнекамском предприятии. Об этом заявил председатель правления компании Михаил Карисалов.