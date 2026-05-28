Стало известно о помощи детям погибших при ЧС на «Нижнекамскнефтехиме»
СИБУР взял на себя обязательства по финансовой, медицинской и социальной поддержке детей сотрудников, погибших при ЧС на нижнекамском предприятии. Об этом заявил председатель правления компании Михаил Карисалов.
По его словам, которые приводит «Татар-информ», СИБУР будет помогать 12 детям погибших, возраст которых составляет от 1,5 до 14 лет. Поддержка продлится до достижения каждым из них совершеннолетия.
Глава компании также сообщил, что всем госпитализированным после ЧС сотрудникам выплатили компенсации в размере трех миллионов рублей каждому. Семьи погибших также получили по десять миллионов рублей.
Из 27 пострадавших на момент интервью в больницах оставались двое, остальных выписали. Еще 16 человек уже вернулись к работе. Все причины и обстоятельства ЧП выясняют Следственный комитет, прокуратура и Ростехнадзор. В рамках расследования назначены инженерная и пожарная экспертизы.
Напомним, в результате взрыва и пожара на «Нижнекамскнефтехиме» погибло 12 человек, включая одного сотрудника МЧС.
