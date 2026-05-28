Россиянин 13 лет держал рабов на металлобазе
В Мурманской области завершили расследование уголовного дела о похищении людей и принудительном рабском труде. Перед судом предстанет 57-летний житель поселка Никель, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России «Ленте.ру».
Мужчину обвиняют по статьям 126 («Похищение человека») и 127.2 («Использование рабского труда») УК РФ. По версии следствия, с 2012 по 2025 год он вместе с подельником принуждал троих человек работать на металлобазе без официального оформления. За отказ от труда работников избивали и запирали в подвале.
Уголовное дело в отношении предполагаемого рабовладельца передали в суд. Его соучастник скончался до начала судебного разбирательства.
Ранее сообщалось, что двух посредниц продажи ребенка в секс-рабство разыскивают с 2018 года. Следователи считают, что местная жительница решила продать извращенцу девственность своей малолетней дочери.
Читайте также: