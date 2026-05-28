Россиянин расправился с соседом и выбросил его в окно из-за отказа в одной просьбе
Жителю Челябинска предъявили обвинение в убийстве соседа. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло в период с 22 по 23 мая в комнате общежития на Копейском шоссе. Обвиняемый, выпивая вместе с соседом, поссорился с ним и потребовал, чтобы тот ушел. Получив отказ, он минимум пять раз ударил потерпевшего ножом в шею, живот и грудную клетку.
Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Чтобы скрыть преступление, мужчина сбросил тело с третьего этажа и спрятал его в подвале.
Пропавшего 34-летнего сына, который больше двух дней не выходил на связь, начала искать мать. После ее заявления полицейские вышли на след убийцы. Следователи установили круг общения погибшего, провели обыски и допросили свидетелей.
Фигурант признал вину. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
