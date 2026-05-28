18-летний юноша решил помочь россиянину на трассе и поплатился жизнью

28 мая 2026, 19:03

В Бурятии мужчина получил 12 лет за убийство решившего ему помочь парня

Фото: istockphoto/Yingko

В Бурятии вынесли приговор мужчине, который на трассе напал с ножом на двух молодых людей, пытавшихся ему помочь. Осужденному назначили 12 лет колонии строгого режима, сообщили в региональном следственном управлении СК России «Ленте.ру».





Суд признал его виновным в убийстве (ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, с него взыскали 1,2 миллиона рублей в счет компенсации морального и материального вреда по искам потерпевших.



Установили, что ночью 23 ноября 2025 года фигурант, поссорившись с женой и выпив спиртное, отправился пешком по трассе Р-258 «Байкал» из поселка Каменск в сторону Улан-Удэ. Двое 18-летних парней на машине заметили его и остановились, чтобы предложить помощь. В ответ мужчина начал их оскорблять, завязалась ссора, переросшая в драку.



Злоумышленник выхватил нож и нанес одному из юношей удары в бедро и голень, второму — в подбородок. Раненого друга повезли в больницу, но спасти его не удалось.



