Стало известно о последствиях выхода России из МВФ

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После возможного выхода России из Международного валютного фонда (МВФ), организацию могут покинуть и другие страны, лишив её глобального статуса. Об этом исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин сообщил в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что главные акционеры фонда на сегодняшний день являются «злейшими врагами» России. Однако они осознают последствия возможного ухода страны из организации. Это грозит падением статуса фонда и лишением его глобальных функций.
Можин добавил, что России в настоящее время ничего не нужно от фонда, однако остаётся польза от ряда документов и доступа к данным.
После возможного ухода Москвы будут ослаблены позиции других участников фонда, нуждающихся в российской помощи. Состав совета директоров фонда разделился поровну, по 12 кресел у западных и незападных государств. А вот распределение голосов не уравнивается – преимущество остаётся у Запада.
По словам директора, популярность России в фонде ещё никогда не была настолько высокой, как после начала спецоперации на Украине.
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Можин добавил, что России в настоящее время ничего не нужно от фонда, однако остаётся польза от ряда документов и доступа к данным.
После возможного ухода Москвы будут ослаблены позиции других участников фонда, нуждающихся в российской помощи. Состав совета директоров фонда разделился поровну, по 12 кресел у западных и незападных государств. А вот распределение голосов не уравнивается – преимущество остаётся у Запада.
По словам директора, популярность России в фонде ещё никогда не была настолько высокой, как после начала спецоперации на Украине.
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Анастасия Чинкова