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Стало известно о появлении «мини-России» в Сербии

Reuters сообщило о появлении «мини-России» в Сербии
09 сентября 2024, 17:10
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Сербии остро ощущается присутствие россиян, прибывших после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года, несмотря на то, что в страну приехало намного меньше людей, чем, например, в Германию. Об этом сообщает агентство Reuters.


Журналисты агентства после бесед с местными чиновниками и эмигрантами пришли к выводу, что в Сербии сформировалась «мини-Россия», поскольку в стране появились принадлежащие россиянам медицинские и образовательные учреждения, клубы и рестораны. Также российские музыканты и комики выступают в клубах на русском языке, а художники представляют свои работы в принадлежащих россиянам галереях.

По данным МВД Сербии, с февраля 2022 по июль 2023 года более 30 тысяч россиян получили разрешение на временное проживание в Сербии. За это время граждане России открыли в стране 11,1 тысячи предприятий в различных отраслях.

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#сербия
#россия
#мвд
#россияне
Карусели Подмосковья привлекли почти 23 тысячи посетителей за неделю
09 сентября 2024, 17:44

Фото: Министерство благоустройства Московской области

В Министерстве благоустройства Московской области озвучили данные о посещаемости каруселей в муниципалитетах за период с 2 по 8 сентября. За прошедшую неделю аттракционы привлекли внимание 22,89 тысячи человек.
Наибольшей популярностью пользовались карусели в следующих городах:
  1. Сергиев Посад — более 4800 посетителей;
  2. Ногинск — свыше 3500 человек;
  3. Коломна — более 3100 гостей.
Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что эти карусели оснащены профессиональной стереоаудиосистемой и яркой иллюминацией, разработанными по уникальному проекту известного дизайнера Дениса Симачева.

Цель установки каруселей — разнообразить досуг жителей и туристов Подмосковья, предлагая современные аттракционы с комфортом и увлекательными развлечениями. Каждая карусель отличается оригинальным дизайном, создавая яркую атмосферу для посетителей всех возрастов.

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#михаил хайкин
#аттракционы
#досуг
#карусель
#подмосковье
#московская область
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В «Систему-112» в Раменском за две недели поступило около 16 тыс. обращений
09 сентября 2024, 17:34

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Почти 16 тысяч обращений приняла дежурная диспетчерская служба экстренных вызовов «Система-112» в Раменском городском округе за период с 26 августа по 9 сентября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Всего поступило 15 тысяч 990 обращений. Большинство из них — 4609 — в медицинскую службу. Также было зарегистрировано несколько сотен вызовов полиции, пожарных и специалистов газовой службы», — говорится в сообщении.
По сбоям в ЖКХ поступил 201 вызов, из них водоснабжения касалось 32, отключений электричества — 72, пять звонков поступило по поводу неисправных лифтов и два — из-за упавших деревьев.

В округе за две недели произошло 29 пожаров, в них никто не пострадал, а в ДТП пострадали девять человек. Происшествий на железной дороге за указанный период зафиксировано не было.

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#раменский городской округ
#раменское
#система 112
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В Жуковском подвели итоги выборов в городской совет депутатов
09 сентября 2024, 17:29

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

С 6 по 8 сентября в Жуковском прошли выборы в городской совет депутатов VIII созыва, сообщает администрация городского округа Жуковский.
Выборы проводились в 12 избирательных округах, где выбирали по одному депутату от каждого округа. Мандаты среди партий распределялись в соответствии с количеством голосов, отданных за каждую из них.

Четыре политические партии преодолели необходимый порог в 5 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Это «Единая Россия» с 452 голосами (41,14 %), КПРФ с 2337 голосами (21,23 %), «Справедливая Россия» с 1425 голосами (12,94 %) и «Яблоко» с 855 голосами (7,77 %). Таким образом, было избрано 25 депутатов городского совета.

Наибольшее число голосов получили:

По пятимандатному избирательному округу № 1

1. Власова Марина Серафимовна («Единая Россия»)

2. Журавлев Сергей Станиславович («Справедливая Россия – Патриоты- За правду»)

3. Ковалёва Светлана Александровна («Единая Россия»)

4. Лебедев Виталий Вячеславович («Либерально-демократическая партия России»)

5. Шевцова Екатерина Александровна («Единая Россия»)


По пятимандатному избирательному округу № 2

1. Аниканов Александр Николаевич (самовыдвижение)

2. Гридунов Сергей Евгеньевич («Единая Россия»)

3. Гришин Николай Степанович («Коммунистическая партия Российской Федерации»)

4. Нестерюк Дмитрий Васильевич («Единая Россия»)

5. Рязанов Сергей Анатольевич («Единая Россия»)


По пятимандатному избирательному округу № 3

1. Агафонов Михаил Михайлович («Коммунистическая партия Российской Федерации»)

2. Акимов Сергей Викторович («Единая Россия»)

3. Горбунов Александр Александрович (самовыдвижение)

4. Козлов Денис Валерьевич («Единая Россия»)

5. Овчинников Дмитрий Русланович («Единая Россия»)


По пятимандатному избирательному округу №4

1. Агеев Константин Павлович («Коммунистическая партия Российской Федерации»)

2. Мехтиев Надир Агил оглы («Справедливая Россия – Патриоты- За правду»)

3. Рыбалова Виктория Викторовна («Единая Россия»)

4. Тарасов Леонид Юрьевич («Единая Россия»)

5. Тинис Ольга Николаевна («Единая Россия»)


По пятимандатному избирательному округу №5

1. Артамонов Алексей Евгеньевич (самовыдвижение)

2. Прохоров Юрий Вячеславович («Единая Россия»)

3. Самохвалова Дина Зейналовна («Единая Россия»)

4. Солодилин Александр Геннадьевич («Новые люди»)

5. Шагизиганов Альберт Фидаилевич («Единая Россия»)


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#московская область
#депутаты
#совет депутатов
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В Московской области к земельным услугам были подключены сервисы предварительной проверки
09 сентября 2024, 16:49

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

Перед тем как воспользоваться услугами Министерства имущественных отношений Московской области, важно проверить наличие ограничений на оборотоспособность земельного участка. Для этого доступен электронный сервис предпроверки, который охватывает 9 различных земельных услуг ведомства, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Вы можете проверить участок на наличие ограничений по следующим услугам:
  • Перераспределение земель;
  • Предоставление земельного участка в аренду или собственность без торгов;
  • Установление соответствия вида разрешенного использования классификатору;
  • Отнесение земель, находящихся в частной собственности, к определенной категории;
  • Перевод земельного участка из одной категории в другую;
  • Установление сервитута на земельные участки Московской области;
  • Выдача разрешения на использование участка Московской области;
  • Согласование границ земельных участков, смежных с землями Московской области.
Ранее получение результатов государственных услуг занимало до 15 рабочих дней, но теперь жители Подмосковья могут проверить участок и получить справку о наличии ограничений всего за 2 дня.

Чтобы узнать о возможных ограничениях на земельном участке, необходимо зайти в раздел «Земля и стройка» на региональном портале госуслуг (РПГУ). Там выберите нужную услугу, укажите муниципалитет и введите кадастровый номер или координаты интересуемой территории. В автоматическом режиме вы получите доступ к сервису «градпроработка», где будут отображены ограничения данного участка или их отсутствие. Также на портале представлены подробные инструкции о том, куда обращаться при выявлении каждого из ограничений.

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#земля
#участок
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#земельные участки
#собственность
#подмосковье
#московская область
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Минтранс Подмосковья перечислил опасности жаркой осени для водителей
09 сентября 2024, 16:40

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Синоптики прогнозируют как минимум до конца недели жару в Московской области. Ночи будут рекордно тёплыми для сентября, а днём ожидается +23…28°С, сообщили в пресс-службе Минтранса региона. Там призвали участников дорожного движения соблюдать правила безопасности в жаркую погоду.
«Не садитесь за руль при недомогании, так как жара только усугубит это состояние, что может привести к потере концентрации. Не оставляйте детей и животных в машине даже на несколько минут – так можно перегреться или переохладиться, если включён кондиционер. Не отвлекайтесь за рулём на телефон, соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не совершайте резких манёвров и чаще ориентируйтесь по зеркалам, так как на дорогах по-прежнему большой поток мотоциклистов», – посоветовали в ведомстве.
Парковаться следует в тени, закрыв автомобиль чехлом или светоотражающими экранами.

В дальних поездках необходимо пить больше воды и обязательно отдыхать каждые 2-4 часа. Останавливаться следует только на специальных площадках или АЗС, а не на трассах с интенсивным движением.

При поломке или мелком ДТП нужно позвонить по номеру 112. Запрещается оставаться в машине или рядом с ней на проезжей части – это может повлечь повторное ДТП с тяжкими последствиями, так как другие водители могут не заметить остановившийся автомобиль.

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#минтранс мо
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#водители
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За выходные дорожниками Подмосковья было отремонтировано около 150 ям
09 сентября 2024, 16:16

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожники Московской области устранили более 150 дефектов дорожного покрытия за выходные,сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
На региональных трассах было ликвидировано около 40 ям, а на муниципальных дорогах — около 120 ям в Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском округах, а также в Домодедове, Королёве, Подольске и Химках.

Ямочный ремонт на дорогах Московской области продолжается в рамках летнего содержания, и дефекты покрытия устраняются с использованием горячей асфальтобетонной смеси.

Дорожные службы регулярно проверяют состояние дорог и проводят ремонт при обнаружении несоответствий нормативным требованиям. После фиксации местоположения ям проводятся ремонтные работы, и весь процесс с указанием географических координат и фотографий отчёта регистрируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#подмосковье
#ямочный ремонт
#дорожные службы
#московская область
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Бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев умер в возрасте 66 лет
09 сентября 2024, 15:41

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Бывший глава республики Марий Эл Александр Евстифеев умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщил действующий руководитель региона Юрий Зайцев в своем телеграм-канале. Евстифеев возглавлял республику с апреля 2017 по май 2022 года.
«Всю свою жизнь он посвятил общественной и политической деятельности. Занимал важные посты, включая должность Главы Республики Марий Эл, где проявил себя как мудрый и дальновидный политик. Под его руководством регион достиг значительных успехов в социально-экономическом развитии», — написал Зайцев.
Евстифеев возглавил республику 6 апреля 2017 года, когда президент России Владимир Путин назначил его врио главы Марий Эл, а после победы на выборах избавился от приставки «временно исполняющий обязанности». Через пять лет, 10 мая 2022 года, подал в отставку, которую вскоре утвердил глава государства. В июле того же года депутаты республиканского Госсобрания согласовали ему выплату выходного пособия в размере 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что не стало обладателя наибольшего числа боевых наград в российской армии, Героя России Игоря Родобольского. Самый титулованный военнослужащий России умер в возрасте 65 лет.

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#жизнь
#регион
#рф
#регионы
#смерть
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Что делать, если взломали WhatsApp: советы экспертов
09 сентября 2024, 15:20

Фото: iStock/ipuwadol

Множество россиян пользуются мессенджером WhatsApp, и мошенники не оставляют попыток взломать их аккаунты. Завладев этой частью чужой «цифровой личности», злоумышленники пишут знакомым владельца аккаунта и пытаются под разными предлогами выманить у них деньги.
Памятку о том, что делать в такой ситуации, подготовило управлением по кибер-преступности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Признаки взлома

Понять, что к аккаунту получил доступ посторонний, можно по следующим фактам:
— пришло пуш-уведомление о входе в другого устройства, которое вы не совершали;
— в аккаунте меняются настройки, появляются новые номера;
— время вашего последнего входа, которое отображается у участников переписок, не соответствует реальному.

Что делать при взломе:

Первое: отключите все неизвестные вам связанные устройства, то есть устройства, на которых был выполнен вход с вашей учётной записью. На устройствах iOS это можно сделать чрез пункт «Настройки» в правом нижнем углу. На устройствах Android нажмите на три точки в правом верхнем углу и выбирайте в выпадающем меню пункт «Связанные устройства».

Втрое: установите двухфакторную аутоинтефикацию. Это также делается в настройках через пункт «Двухшаговая проверка».

Рекомендуется также сообщить всем, с кем переписывались в мессенджере, что аккаунт был взломан.

Если мошенники успели самостоятельно ввести двухфакторную аутоинтефикацию и установили свой PIN-код, то заменить его можно будет через семь дней.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Подборка рекомендаций по противодействию телефонным и интернет-мошенникам размещена по ссылке.

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#мессенджеры
#мошенники
#кибербезопасность
#мвд московской области
#советы
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На участке трассы М-3 в Наро-Фоминском округе будут временно перекрывать проезд
09 сентября 2024, 14:39

Фото: пресс-служба Автодора

Краткосрочные перекрытия движения будут вводить с 11 по 13 сентября на участке трассы М-3 «Украина» с 71 по 91 километр — рядом с деревней Нефёдово Наро-Фоминского городского округа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на Автодор.
«Дорогу будут перекрывать для проведения монтажа балок пролётных строений в рамках реконструкции трассы на указанном участке. Для того, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, работы, требующие ввода ограничений, планируется выполнять только по ночам — с полуночи до 04:00», — говорится в сообщении.
Объехать перекрытый участок водители смогут через ЦКАД, Калужское и Варшавское шоссе или через город Наро-Фоминск и трассу А-108. Альтернативные маршруты отмечены на интерактивной карте.

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#минтранс мо
#автодор
#перекрытие
#трасса
#наро-фоминск
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