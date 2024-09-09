Стало известно о появлении «мини-России» в Сербии

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В Сербии остро ощущается присутствие россиян, прибывших после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года, несмотря на то, что в страну приехало намного меньше людей, чем, например, в Германию. Об этом сообщает агентство Reuters.
Журналисты агентства после бесед с местными чиновниками и эмигрантами пришли к выводу, что в Сербии сформировалась «мини-Россия», поскольку в стране появились принадлежащие россиянам медицинские и образовательные учреждения, клубы и рестораны. Также российские музыканты и комики выступают в клубах на русском языке, а художники представляют свои работы в принадлежащих россиянам галереях.
По данным МВД Сербии, с февраля 2022 по июль 2023 года более 30 тысяч россиян получили разрешение на временное проживание в Сербии. За это время граждане России открыли в стране 11,1 тысячи предприятий в различных отраслях.
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Анастасия Чинкова