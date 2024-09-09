Сербия решительно выбрала укрепление отношений с Китаем

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Сербия в свете глобальной нестабильности приняла решение об укреплении отношений с Китаем, который в настоящее время стал одним из лидеров в сфере безопасности. Об этом заявил вице-премьер и глава МВД страны Ивица Дачич на полях Международного форума по глобальной безопасности в КНР.
Отметим, что заместитель главы правительства Сербии, который ранее был главой парламента страны и министерства иностранных дел, а также занимал посты заместителя и первого заместителя кабмина, принимает участие в Международном форме по глобальной безопасности в городе Лянъюньган в Китае.
Дачич подчеркнул, что данная конференция является показателем готовности Китая взять на себя роль одного из главных мировых лидеров в сфере безопасности. В связи с этим, Сербия на фоне мировой нестабильности приняла решение продолжить укрепление отношений и сотрудничества с Китаем.
Политик добавил, что страны связывает многолетняя дружба, выкованная экономическим сотрудничеством, взаимопониманием и доверием в важных вопросах.
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Дачич подчеркнул, что данная конференция является показателем готовности Китая взять на себя роль одного из главных мировых лидеров в сфере безопасности. В связи с этим, Сербия на фоне мировой нестабильности приняла решение продолжить укрепление отношений и сотрудничества с Китаем.
Политик добавил, что страны связывает многолетняя дружба, выкованная экономическим сотрудничеством, взаимопониманием и доверием в важных вопросах.
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Анастасия Чинкова