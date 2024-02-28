Богомаз: В результате обстрела поселка Суземка пострадали пять человек

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Число получивших повреждения во время обстрела поселка Суземка Брянской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) 27 февраля возросло до пяти человек, заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«По уточненным данным, в результате террористической атаки ВСУ на Суземку еще двое жителей получили легкие ранения», – сказал он, отметив, что пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее Богомаз сообщал, что в результате обстрела поселка Суземка со стороны ВСУ пострадавшими стали три человека.
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Александр Климов