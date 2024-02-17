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Три человека погибли после утреннего обстрела в ДНР

Шевченко: три человека погибли в результате обстрела Пантелеймоновки в ДНР
17 февраля 2024, 11:19
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Три человека погибли в результате утреннего обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки в ДНР. Об этом сообщил глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.
По его словам, в числе погибших был мальчик 2009 года рождения.

Также четыре человека, среди которых десятилетняя девочка, получили ранения.


В настоящее время спасатели разбирают завалы, по которыми всё ещё могут находиться люди.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска минувшей ночью и утром субботы нанесли массированные удары по Горловке и Пантелеймоновке. Обстрелы производились снарядами натовского калибра.

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#днр
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#всу
#погибшие
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Системы ПВО за ночь перехватили более 30 украинских беспилотников
ПВО за ночь перехватила 33 украинских беспилотника над пятью областями РФ
17 февраля 2024, 09:06

Фото: iStock/Naypong

Российские средства ПВО за минувшую ночь сбили более 30 украинских беспилотников над территориями Калужской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что украинские войска ночью пытались произвести террористические атаки на ряд российских регионов с помощью 33 беспилотников самолётного типа.

В военном ведомстве уточнили, что над Брянской областью было ликвидировано 18 БПЛА, ещё четыре дрона перехвачены над Белгородской и Воронежской областями, один – над Курской и шесть – над Калужской.

Главы регионов уведомляли об атаках. Пострадавших не зафиксировано. Однако, по словам воронежского депутата Александра Гусева, в результате обстрела осколками беспилотника была повреждена крыша частного дома.

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#украина
#спецоперация
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Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту Медведчука
Украина выставит на продажу арестованную в Хорватии яхту Виктора Медведчука
17 февраля 2024, 06:02

Фото: iStock/den-belitsky

Украина планирует выставить на продажу арестованную в Хорватии яхту, принадлежавшую Виктору Медведчуку, сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Речь идет о 92-метровой яхте под названием Royal Romance.
Эта яхта была арестована весной 2022 года и находится в хорватском порту Риека. Решение о передаче судна Украине было принято 25 января Хорватским окружным судом города Сплит.

Royal Romance была построена в 2015 году и оборудована лифтом и бассейном. Она способна вместить 14 гостей и обслуживается экипажем из 22 человек. На момент ареста стоимость яхты Виктора Медведчука оценивалась примерно в 200 миллионов долларов.

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В США считают, что победа под Авдеевкой дает России возможность развития наступления
The Hill: победа под Авдеевкой носит символический характер
17 февраля 2024, 04:59

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Даже если сама Авдеевка перейдет под контроль российской армии, это не принесет Москве никакой серьезной выгоды. Такое мнение выражено в статье американской газеты The Hill.
Согласно статье, победа под Авдеевкой является для России символической, как и освобождение Бахмута и отражение крупного украинского наступления летом и осенью прошлого года.

В тексте приводятся слова высокопоставленного представителя Министерства обороны США, который объяснил, что оставление Авдеевки и истощение запасов может рассматриваться как предвестник новых проблем для украинской армии.

Об оставлении Авдеевки в ночь на 17 февраля сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский. По его словам, отступление было предпринято, чтобы избежать окружения.

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#сво
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В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность
17 февраля 2024, 04:38

Фото: iStock/vadimrysev

Губернатор Курской области Роман Старовойт второй раз за ночь объявил о ракетной опасности в регионе.
«Ракетная опасность! В Курской области активирована система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо немедленно укрыться в помещениях без окон, таких как коридор, ванная или кладовая. Если же вы находитесь на улице, немедленно войдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — сообщил он в своем Telegram-канале.
Также в региональном канале МЧС Белгородской области объявили о ракетной опасности на всей территории региона.

«Внимание! На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Просим всех оставаться в домах, избегать приближения к окнам», — гласило сообщение.
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Командующий ВСУ рассказал о причинах сдачи Авдеевки
Тарнавский сослался на нехватку боеприпасов
17 февраля 2024, 04:05

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Командующий оперативно-стратегической группой «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Тарковский объяснил причины решения о сдаче Авдеевки.
Он заявил, что отступление было единственно правильным решением в условиях постоянных обстрелов позиций ВСУ. Еще одной причиной была названа нехватка боеприпасов. Командующий резюмировал: «Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах».

Вечером 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил об отводе войск из Авдеевки. Свое решение он объяснил планами по переходу войск к обороне. «Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», – сказал военачальник.

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#сво
#россия
#украина
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В Курской области работает ПВО
Старовойт: в Курской области работает ПВО, сохраняется режим ракетной опасности
17 февраля 2024, 02:24

Фото: iStock/e-crow

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны, введен режим ракетной опасности.
«В Курской области действует система противовоздушной обороны. Режим ракетной опасности пока еще сохраняется», — написал он в своем канале в Telegram.
Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят удары с беспилотников и совершают диверсии.

В четверг украинские военные выпустили ракетный удар по городу Белгород. По последним данным, в результате погибли семь человек, включая годовалую девочку. Торговый центр на улице Плеханова, включающий продуктовый магазин и аптеку, получил серьезные повреждения. Также пострадала инфраструктура стадиона, а окна были разбиты в здании школы № 42 по улице 60 лет Октября.

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Украинская бронетехника уходит из Авдеевки
«Страна.ua» публикует кадры с уходом бронетехники ВСУ из Авдеевки
16 февраля 2024, 22:39

Фото: iStock/Longfin Media

Украинская бронетехника со следами ударов уходит из Авдеевки, кадры происходящего публикует издание «Страна.ua».
«Украинская бронетехника со следами ударов выходит из Авдеевки», — подписали в украинском издании видеоролик, на котором запечатлены горящие танки Т-72.

Однако, когда именно это видео было снято, не уточняется.

Ранее в сети появились кадры, на которых российские военные вешают флаги с российской символикой на монумент, расположенный в центре Авдеевки.

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Российские военные водрузили флаги в центре Авдеевки
16 февраля 2024, 21:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные водрузили флаги в центре Авдеевки, об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Как уточнили в СМИ, российскую символику повесили у воинского мемориала на месте братской могилы советских воинов Южного фронта, погибших в боях за Авдеевку в 1943 году.

Также уточняется, что этот мемориал расположен напротив железнодорожной станции Авдеевки. Из этого следует, что российская армия подошла совсем близко к укрепрайону ВСУ «Химик».

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России приступили к финальной операции по взятую украинской армии в котёл в Авдеевке.

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#вс рф
#всу
#сво
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Меры социальной поддержки в Московской области получают 17 тысяч участников СВО
16 февраля 2024, 21:34

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Мария Андрюхина

Около 17 тысяч участников спецоперации получают меры социальной поддержки в Подмосковье. Такую статистику привёл замминистра социального развития Московской области Евгений Ермилов, выступая на межрегиональной конференции «Медико-социальная реабилитация участников СВО и ветеранов боевых» в подмосковном госпитале «Ясенки».
«В регионе реализуются комплексные меры поддержки для семей участников СВО – льготы в детских садах, школах, социальное обслуживание. Сегодня 17 тысяч семей получают такие меры. Два года назад мы ввели такую форму работы с инвалидами, как персональные помощники. Теперь мы подстроили эту работу и под участников военной операции. В качестве подобного помощника может быть трудоустроен родственник участника СВО», – отметил замминистра.
Ермилов добавил, что в прошлом году родителям и жёнам погибших участников спецоперации дали возможность раз в год проходить оздоровление в Подмосковных центрах.
«В «Ясенках» большое количество направлений реабилитации: лечебная физкультура, работа на тренажёрах, процедуры и массаж. К концу года будет построен большой бассейн. Помню, приезжали пациенты из Донецкой Народной Республики, у кого-то не было даже российского паспорта, не у всех была оформлена инвалидность. Мы оформили необходимые документы. Проводим работу по обучению компьютерной грамотности, есть запросы на обучение управлению автомобилем», – перечислил Ермилов.
Он также рассказал, как от одного из участника СВО поступил запрос о предоставлении парковочного места у детского сада. Мужчине установлен протез, он отвозит на автомобиле ребёнка в детский сад, там сложно припарковаться. Парковочное место в итоге организовали. Запросы отрабатываются в отношении каждого участника спецоперации, заключил Ермилов.

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