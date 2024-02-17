Три человека погибли после утреннего обстрела в ДНР

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Три человека погибли в результате утреннего обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки в ДНР. Об этом сообщил глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.
По его словам, в числе погибших был мальчик 2009 года рождения.
Также четыре человека, среди которых десятилетняя девочка, получили ранения.
В настоящее время спасатели разбирают завалы, по которыми всё ещё могут находиться люди.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска минувшей ночью и утром субботы нанесли массированные удары по Горловке и Пантелеймоновке. Обстрелы производились снарядами натовского калибра.
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Также четыре человека, среди которых десятилетняя девочка, получили ранения.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска минувшей ночью и утром субботы нанесли массированные удары по Горловке и Пантелеймоновке. Обстрелы производились снарядами натовского калибра.
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Анастасия Чинкова