Бегавший за авто Кадырова в грязи экс-депутат пожаловался на несправедливость
Экс-депутат Баранов, бегавший за авто Кадырова в грязи, пожаловался
Бывший депутат из Смоленска Максим Баранов, бегавший по грязи за машиной Адама Кадырова, пожаловался на несправедливость в соцсетях.
Экс-парламентарий поделился подробностями, но все же не раскрыл некоторые из них. По словам Баранова, кое-кто из политиков поддерживает участников спецоперации для видимости, но на деле продвигает тех кандидатов, которые ему выгодны.
«Один из руководителей партии (пока оставлю имя в секрете) не сдержал свое слово в отношении поддержки меня, как участника СВО, и подвинул как депутата Смоленского городского Совета <...> И конечно же, об этой истории первым узнает наш Президент — Владимир Владимирович Путин», — поделился Баранов.
В результате Баранов подал заявление о выходе из Общественной палаты. К слову, ролик, в котором он бежит за машиной Кадырова-младшего, резко раскритиковали, сравнив военного с «прислугой». СМИ Баранов заявил, что «бежал рядом». Он подчеркнул, что наделен «крепким иммунитетом к критике». Боец отмечал, что пробежка рядом с авто Кадырова-младшего была «не просто знакомством».