Бегавший за авто Кадырова в грязи экс-депутат пожаловался на несправедливость

31 июля 2025, 19:41

Экс-депутат Баранов, бегавший за авто Кадырова в грязи, пожаловался

Максим Баранов (Фото: VK/maxim.baranoff67)

Бывший депутат из Смоленска Максим Баранов, бегавший по грязи за машиной Адама Кадырова, пожаловался на несправедливость в соцсетях.





Экс-парламентарий поделился подробностями, но все же не раскрыл некоторые из них. По словам Баранова, кое-кто из политиков поддерживает участников спецоперации для видимости, но на деле продвигает тех кандидатов, которые ему выгодны.





«Один из руководителей партии (пока оставлю имя в секрете) не сдержал свое слово в отношении поддержки меня, как участника СВО, и подвинул как депутата Смоленского городского Совета <...> И конечно же, об этой истории первым узнает наш Президент — Владимир Владимирович Путин», — поделился Баранов.