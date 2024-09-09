Свидетели подтвердили причастность умершего бизнесмена к делу замминистра обороны

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Свидетели подтвердили, что бизнесмен Игорь Котельников причастен к масштабной растрате средств, связанных с сухим продовольствием для российской армии. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.
Игорь Котельников, скончавшийся 31 июля в СИЗО-4 «Медведь» в Москве, как предполагается, был фигурантом дела бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова. Ему было предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).
ФСБ задержала Булгакова 26 июля. При нем создали систему, позволявшую поставлять в войска некачественное продовольствие по высоким ценам, а самому генералу получать «откаты». Действия Булгакова и руководства Грязинского пищевого комбината привели к убыткам в 1,3 миллиарда рублей.
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Александр Климов